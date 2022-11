“Gli chef di domani”: classe maremmana alla finale del concorso nazionale

Grande soddisfazione per la dirigente, la profesosressa Marta Bartolini, e per tutto l’Istituto “Bernardino Lotti” di Massa Marittima per la conquista della finale nazionale della classe 5^ E, indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia, nella 6^ edizione del concorso “Lo zampone e il cotechino Modena Igp degli chef di domani“, promosso dal Consorzio dello zampone e cotechino di Modena Igp.

Gli scopi del concorso promosso dal Consorzio sono quelli di far creare agli studenti ricette originali e moderne, che mostrino come zampone e cotechino, nonostante il forte legame con il territorio di provenienza e con il periodo delle feste natalizie, possano essere consumati tutto l’anno, in tutto il mondo e da tutte le tipologie di consumatori, valorizzare e incentivare la creatività degli alunni e giovani cuochi di domani nell’ideazione di ricette a base di zampone e cotechino Modena Igp e creare abbinamenti innovativi che permettano sia di destagionalizzare zampone e cotechino Modena Igp, sia di sensibilizzare i giovani cuochi a conservare l’identità gastronomica e culturale dei propri territori di origine e provenienza.

In questa edizione il concorso prevedeva di elaborare e proporre una ricetta dedicata a personaggi illustri, realmente vissuti o fantastici che hanno lasciato un segno nella storia e nell’immaginario collettivo. Infiniti i possibili destinatari di questa ricetta dedicata, come infinite sono le combinazioni di ingredienti e di presentazioni dei piatti.

La classe, preparata e seguita dal docente di cucina professor Marco Buccianti, ha elaborato la ricetta dal nome “Queen Zampone II”, ricetta a base di zampone di Modena Igp ispirata alla Regina Elisabetta II del Regno Unito. La ricetta della classe del “Lotti” è stata selezionata per la finale nazionale dallo chef Massimo Bottura tra le 70 inviate appartenenti a 24 Istituti alberghieri diversi di tutta Italia.

L’attesissima sfida culinaria finale si terrà a Modena, in piazza Roma, sabato 10 dicembre, nell’ambito dell’11^ Festa dello zampone e cotechino di Modena Igp, promossa dal Consorzio con il patrocinio del Mipaaft, del Comune di Modena e della Regione Emilia-Romagna, dove ogni classe finalista sarà rappresentata sul palco da due propri giovani chef che dovranno realizzare con la propria ricetta un piatto da esposizione e 3 mini-porzioni per la giuria.

“Dopo il lungo periodo di pandemia, da cui non siamo ancora definitivamente usciti – dichiara la dirigente Bartolini –, posso dire davvero con orgoglio che la nostra scuola riesce a portare avanti i Pcto con ottimi risultati, garantendo tutte le norme per la sicurezza, anche e non solo sanitaria, e valorizzando le competenze e le professionalità presenti all’interno della scuola”.

Il professor Buccianti, docente della classe, visibilmente soddisfatto, dichiara: “Sono esperienze che fanno crescere i ragazzi, sotto tutti i punti di vista, professionale e personale, allargano gli orizzonti e incrementano la motivazione. Ho visto molto impegno e partecipazione, sono contento per loro, sarà una bellissima esperienza”.

Tutte le informazioni sulla manifestazione: https://www.modenaigp.it/it/news-ed-eventi/10-festa-dello-zampone-e-del-cotechino-modena-igp/