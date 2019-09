Gli asili nido e le scuole dell’Infanzia comunali aprono le porte

Il nuovo anno educativo sta per iniziare, nel corso di questa settimana le famiglie dei nuovi iscritti saranno contattate direttamente dal personale docente per comunicare loro gli appuntamenti per la prima riunione collettiva. In questa occasione saranno inoltre fornite tutte le informazioni inerenti l’organizzazione e il funzionamento del servizio, comprese quelle relative agli inserimenti.

Inserimenti che inizieranno secondo una calendarizzazione predisposta dai docenti con le famiglie a partire dal 16 Settembre e termineranno per i nidi il 30 ottobre e per le scuole dell’infanzia il 15 ottobre.

A partire dal 9 settembre invece inizieranno le attività per i bambini già iscritti e che hanno già frequentato le strutture educative comunali, sia asili nido che scuole per l’infanzia.

Gli orari di apertura si articoleranno, pertanto, secondo le seguenti modalità:

– La prima settimana, dal 9 al 13 settembre, è previsto un orario di apertura ridotto: i nidi saranno aperti dalle 7.30 fino alle 13.30; mentre nelle scuole dell’infanzia l’orario sarà 7.45-13.45, comprensivo

di servizio mensa.

– Dal 19 settembre il servizio sarà garantito a tempo pieno: gli asili nido resteranno aperti dalle 7.30 alle 15.30 (con l’eccezione di Via Pirandello, che attuerà l’orario 7.30-17.30); mentre le scuole dell’infanzia osserveranno l’orario 7.45-15.45, sempre comprensivo di servizio mensa.

“L’Amministrazione comunale è pronta a dare il benvenuto ai bambini che, quest’anno, frequenteranno nido e le scuole dell’infanzia comunali – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Chiara Veltroni,

assessore alla pubblica istruzione – Per questo auguriamo a tutti i bambini e alle loro famiglie di vivere quotidianamente percorsi armonici di crescita e scoperta, accompagnati dalla professionalità e dall’esperienza di tutti coloro che lavorano all’interno dei servizi.”

Il Comune mette a disposizione questo link con il calendario completo delle attività del prossimo anno scolastico: https://new.comune.grosseto.it/web/wp-content/uploads/gr_uffici/2019/08/calendario_scolastico_1920.pdf