“Giuseppe e lo sputafuoco”: una storia di coraggio e cambiamento per riflettere ed emozionarsi

Si chiama “Giuseppe e lo sputafuoco” e dentro ci sono i diritti dei bambini e delle bambine, i diritti delle donne, la centralità dei rapporti costruttivi fra i popoli, il no deciso a ogni forma di violenza e un altro aspetto fondamentale: l’importanza di realizzare i propri sogni.

“Giuseppe e lo sputafuoco” dell’autore Davide Sibaldi non è quindi un semplice libro. E lo sanno bene gli alunni e le alunne delle classi seconde e quarte della scuola primaria Cimarosa (Istituto comprensivo Follonica1), che si sono addentrati nella lettura di questa storia di coraggio e di cambiamento che riesce, ad ogni pagina, a suscitare emozioni e riflessioni profonde. Ad accompagnare i ragazzi e le ragazze nella scoperta di questo affascinante testo sono le loro docenti, ma anche l’autore stesso.

Proprio in questi giorni, infatti, le due classi stanno incontrando in streaming Davide Sibaldi. “La lettura di ‘Giuseppe e lo sputafuoco’ – spiegano le insegnanti – è l’occasione per approfondire temi di grande attualità come gli incontri fra le culture, la bellezza dell’integrazione, il rispetto dei diritti e l’importanza di lottare per realizzare le proprie aspirazioni. Ma non solo: i nostri bambini, riga dopo riga, stanno scoprendo il piacere della lettura. Gli incontri on line con Sibaldi sono il fondamentale coronamento di questo percorso. I ragazzi hanno infatti l’opportunità di dialogare con l’autore, di scoprire come e perché è nata l’opera, di conoscere che cosa si nasconde dietro alle bellissime illustrazioni che impreziosiscono il libro e di approfondirne tutte le tematiche. I bambini e le bambine, anche i più timidi, partecipano agli incontri in streaming con grande entusiasmo“.