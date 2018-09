Cambio della guardia nei Vigili del Fuoco: Giuseppe Del Brocco è il nuovo comandante

Il comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto, ingegner Massimo Nazzaro Bonfatti, lascia la sede di via Carnicelli per un nuovo incarico.

Bonfatti è stato richiamato a Roma e sarà il nuovo comandante del Nia (Nucleo investigativo antincendi), il settore che ha fra le sue principali funzioni quelle dello studio, della ricerca e dell’analisi per la valutazione delle cause d’incendio e che fornisce supporto ai competenti organi di polizia giudiziaria per le attività investigative connesse al verificarsi di sinistri caratterizzati da incendio. L’ingegner Bonfatti lascia Grosseto dopo tre anni di attività.

Arriva al suo posto l’ingegner Giuseppe Del Brocco, 63 anni, dal 1991 nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con alle spalle una notevole esperienza in materia in infrastrutture, oltre che di soccorso, avendo partecipato con particolari incarichi in tutte le emergenze terremoto in Italia e con esperienza anche all’estero, come per esempio in Sri Lanka con la “Task Force” italiana che ha contribuito alla ricostruzione di quel Paese, colpito dal maremoto dell’oceano Indiano nel dicembre del 2004.

Il cambio delle consegne e l’avvicendamento dei due comandanti avrà luogo venerdì 14 settembre, alle 12, nella sede centrale del comando di Grosseto di via Carnicelli.

Giuseppe Del Brocco

Dal 1991 laureato in architettura, l’ingegner Giuseppe Del Brocco è funzionario tecnico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Dal maggio 1995, è responsabile della progettazione architettonica delle nuove infrastrutture del Corpo, per il quale, salvo pochissime eccezioni, ha personalmente predisposto e curato le ideazioni e le progettazioni per tutte le nuove realizzazioni.

Per temi analoghi, ha personalmente curato anche alcune attività per il Gabinetto del Ministro dell’interno; la Prefettura di Roma (in modo continuativo, dal 2009 al 2011); il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno; il Dipartimento promozione dei servizi sociali e della salute del Comune di Roma, in modo continuativo, dal 2009 al 2011.

Dal 2011 è Primo dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In questo ruolo ha prestato servizio, dal dicembre 2011 al settembre 2015, nella direzione dei Vigili del Fuoco della Lombardia, svolgendo incarichi di supporto, ed anche di sostituzione, del preposto dirigente generale dei Vigili del Fuoco. Dal settembre 2015 è stato in servizio presso la Direzione Marche, con le stesse mansioni.

Attività di soccorso

Oltre alle abituali attività istituzionali (in capo al personale dirigente e direttivo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), in occasione di particolari eventi calamitosi ha partecipato per lungo tempo e per particolari incarichi (per i quali ha ricevuto elogi ufficiali) alle seguenti missioni: terremoto in Umbria e Marche del 1997; missione internazionale in Sri Lanka (2 mesi), con la task force italiana che ha contribuito alla ricostruzione di quel Paese, colpito dal maremoto dell’oceano Indiano nel dicembre del 2004; terremoto in Abruzzo del 2009; terremoto in Italia centrale del 2016, nel corso del quale ha svolto e svolge le attività di coordinamento poste in capo alla Direzione Marche e, sempre nel corso del quale, ha avuto il ruolo di comandante del Coa (Comando operativo avanzato) di Acquata del Tronto per due tornate temporali.

Attività didattica

A richiesta della specifica direzione centrale dei Vigili del Fuoco per la formazione, ha svolto e svolge periodiche lezioni per vigili permanenti, capi squadra, capi reparto, ispettori, direttivi e dirigenti.

Ha svolto e svolge, per le problematiche di cui al dlvo 81/2008 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), innumerevoli sessioni di docenza e soprattutto di presidenza delle varie commissioni d’esame.