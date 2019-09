Piazzale Donatello, il Pd: “Che fine hanno fatto i lavori promessi un anno fa?”

“E’ passato un anno dall’annuncio dell’imminente inizio dei lavori per la riqualificazione di piazzale Donatello, ma a tutt’oggi nulla è stato fatto e questo nonostante il via libera della Giunta comunale all’intervento e il riconoscimento della grave situazione di degrado in cui versa l’intera area“.

A dichiararlo è Giuseppe Conti, segretario del circolo di Gorarella del Partito democratico.

“Lo stesso sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Megale avevano dichiarato lo stanziamento dei fondi necessari e che il recupero di piazzale Donatello era al centro della programmazione dei lavori e quindi imminente la loro esecuzione – spiega Conti -. Ma allora perchè di escavatori ed operai, a distanza di un anno, neanche l’ombra? La sicurezza di chi frequenta la zona, compresi i bambini della vicina scuola di via Giotto che giornalmente ci transitano con i genitori a piedi o in bicicletta, è di minore importanza rispetto ad altre realtà cittadine? O ancora una volta è la approssimativa programmazione di ciò che è necessario fare per il bene della città che difetta nell’operato di questa Giunta?“.

“Sindaco Vivarelli Colonna, assessore Megale, le promesse fatte ai cittadini si mantengono e magari anche in tempi possibilmente congrui, viste le criticità ed i rischi per la pubblica incolumità già ampliamente e da tempo denunciati – termina Conti -. Nel frattempo sindaco, quest’anno oltre ad elargire i soliti auguri istituzionali di un buon anno scolastico, si ricordi di dire ai bambini e ai genitori della scuola di via Giotto di stare attenti a dove mettono i piedi e anche le ruote all’uscita dalla scuola“.