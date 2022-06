Mirco Morini presenta la sua squadra: ecco tutti i nomi della Giunta e le deleghe

Nel pomeriggio di oggi, 30 giugno, si è svolto il Consiglio comunale d’insediamento del sindaco di Manciano Mirco Morini.

Nel corso della seduta è stata data lettura della composizione della nuova Giunta comunale.

Valeria Bruni: vice sindaco, assessore a lavori pubblici, viabilità, politiche sociali, sanità e Protezione civile.

Marco Galli: assessore a bilancio, patrimonio, tributi, partecipazioni, urbanistica e riqualificazione dell’area delle Cascate del Mulino.

Daniela Vignali: assessore ad ambiente, attività termali ed estrattive, istruzione e pari opportunità.

Andrea Caccialupi: assessore a turismo, attività produttive, commercio, artigianato e politiche abitative.

Roberto Bulgarini: capogruppo di maggioranza e consigliere comunale con delega a politiche sportive, politiche giovanili, affari legali e istituzionali, toponomastica, personale.

Matteo Bartolini: consigliere comunale con delega a rapporti con le frazioni, riqualificazione urbana del centro abitato e delle frazioni.

Luca Manini: consigliere comunale con delega a cultura, attuazione del Pnrr, rapporti con le istituzioni e le imprese, comunicazione.

Andrea Bellumori: consigliere comunale a politiche agricole, rapporti con le associazioni di categoria, rappresentante dei consorzi stradali.

Le deleghe a Polizia municipale, caccia e pesca sono in carica al sindaco Morini.

“Per me è un onore – ha detto in Consiglio il sindaco di Manciano, Mirco Morini – riprendere il percorso iniziato cinque anni fa con impegno, trasparenza e dedizione. Ringrazio i cittadini che ci hanno accompagnato in questo viaggio e che ci hanno sostenuto per poter ricominciare un nuovo capitolo per questa grande comunità: Manciano e le sue sette frazioni, che in questi anni sono cresciute e rifiorite grazie all’impegno costante di tutti. Adesso, io e la mia nuova squadra siamo pronti a vivere e a condividere tanti altri progetti per raggiungere un unico grande obiettivo: lo sviluppo di questo territorio”.