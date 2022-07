Via Genova: Giunta approva progetto per migliorare la viabilità nell’area produttiva

La Giunta comunale di Grosseto, durante la sua seduta odierna, ha approvato il documento di indirizzo della progettazione per la riqualificazione dell’area produttiva di via Genova. Il progetto avrà l’obiettivo di migliorare la viabilità stradale, in particolare in prossimità dell’intersezione tra via Senese e la stessa via Genova.

“In continuità con il masterplan ‘Area Punto Zero’ presentato da Confindustria Toscana Sud – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginnaneschi -, abbiamo approvato il progetto di riqualificazione dell’attuale viabilità dell’area produttiva di via Genova e dell’accesso da via Senese. La nostra amministrazione vuole dare un nuovo volto a quest’area nel solco della funzionalità, della competitività e della riconoscibilità. Stiamo parlando, infatti, di un quadrante molto particolare, che proprio in questi ultimi tempi è interessato da un evidente processo di rilocalizzazione di alcune importanti imprese e attività. Diventa fondamentale, perciò, agire tempestivamente per sanare ogni possibile criticità, tra cui gli elevati flussi veicolari e la visibilità nelle ore notturne, andando inoltre a riqualificare le dotazioni pubbliche e infrastrutturali e il patrimonio arboreo”.