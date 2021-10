Ecco la nuova Giunta di Vivarelli Colonna: “Faremo spiccare il volo a Grosseto”

E’ pronta a mettersi al lavoro la nuova Giunta del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presentata oggi dal neo-rieletto primo cittadino nella sala del Consiglio comunale di Grosseto.

La squadra del secondo mandato è così composta:

Fabrizio Rossi (Fratelli d’Italia), vicesindaco e assessore a urbanistica, edilizia privata, toponomastica, centro storico, aree Peep e Pip, partecipate e sport; Riccardo Ginanneschi (lista civica Vivarelli Colonna sindaco), assessore a lavori pubblici, edilizia pubblica, patrimonio, finanziamenti comunitari e bonifiche; Simona Rusconi (lista civica Vivarelli Colonna sindaco), assessore a bilancio ed entrate; Riccardo Megale (Lega), assessore a sicurezza, mobilità, Protezione civile e turismo; Simona Petrucci (Fratelli d’Italia) assessore ad ambiente, transizione ecologica, affari animali, sviluppo sostenibile della costa (pulizia arenile e salvamento), Demanio e cave; Luca Agresti (Forza Italia), assessore a cultura, Università, Mura medicee, affari generali, contenzioso legale e verifica attuazione programmi; Bruno Ceccherini, (Fratelli d’Italia) assessore a attività produttive, sviluppo economico, agricoltura, caccia e pesca e tradizioni popolari; Sara Minozzi (Lega), assessore a sociale, politiche della casa e rapporti con il Coeso; Angela Amante (Lega), assessore a istruzione, pari opportunità e politiche giovanili e gentilezza.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha le deleghe a personale e organizzazione generale e comunicazione.

“Ci aspettano altre duemila battaglie da combattere – ha dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna durante la presentazione della Giunta -. L’emozione è la stessa di cinque anni fa, ma l’entusiasmo è maggiore e il lavoro da fare sarà ancora di più. Ringrazio gli assessori uscenti, adesso si apre una nuova fase dopo che il voto dei grossetani ci ha dato una scarica di energia senza precedenti. La Giunta sarà un mix di nuovi e vecchi assessori: in questi giorni di consultazioni abbiamo dato prova di grande maturità per il bene dei cittadini. Lavoreremo fin da subito per far spiccare il volo a Grosseto: abbiamo tante priorità e ciascuna di esse è importante. Siamo pronti a compiere un viaggio esaltante. La Giunta è formata da singole persone, ma dovremo privilegiare il lavoro di squadra.

“Da oggi siamo pronti a ripartire con tanta voglia di fare ancora molto per la nostra bellissima città – ha continuato Vivarelli Colonna –. Proseguiremo nel solco dei tanti progetti già avviati, consolidando quelli più recenti e dando vita a nuove idee per migliorare servizi e qualità della vita dei grossetani. Penso al Pnrr, al Pinqua e alla candidatura di Grosseto a Capitale italiana della cultura per il 2024, solo per citare alcuni esempi. C’è ancora molto che possiamo e vogliamo fare per il territorio che rappresentiamo e l’entusiasmo della nuova Giunta permetterà a questa amministrazione di centrare altri obiettivi importanti e di vincere sfide per rendere ancora più forte la Maremma”.