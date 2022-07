Nuovo responsabile al patronato Inas Cisl: ecco chi è

Novità al patronato Inas Cisl di Orbetello e Porto Santo Stefano: dopo qualche modifica oraria, da lunedì 11 luglio arriva un nuovo responsabile di zona. Sarà, infatti, Giulio Biagiotti ad accogliere i cittadini che si recheranno negli uffici del patronato per il disbrigo delle pratiche.

L’inas è l’istituto di assistenza sociale promosso dalla Cisl e creato per offrire gratuitamente servizi di tutela per quanto riguarda la previdenza, l’assistenza, la prevenzione e la difesa della salute. Negli uffici del patronato, quindi, è possibile ricevere assistenza per i contratti di lavoro, la presentazione delle domande per l’assegno unico, la pensione, la disoccupazione, l’invalidità, le malattie. Offre informazioni anche sulla previdenza complementare e sui contratti di lavoro, pensioni e contributi per chi lavora all’estero o per i cittadini stranieri che sono occupati in Italia. In questi giorni supporta i lavoratori anche per la richiesta dell’assegno unico familiare.

A gestire i servizi, nelle sedi di Orbetello e Porto Santo Stefano, sarà appunto Biagiotti, con il coordinamento di Maria Grazia Norcini, responsabile dei patronati Inas Cisl della provincia di Grosseto. Biagiotti vanta una grande esperienza nel settore e collabora con la Cisl da anni, prima nella sede del patronato di Grosseto, poi in quella di Piombino.

“Siamo orgogliosi di riaccogliere Biagiotti nella squadra grossetana – dichiara Katiuscia Biliotti, segretaria generale della Cils di Grosseto – perché conosciamo la sua professionalità e la sua competenza. Dopo l’esperienza fatta a Grosseto, Biagiotti ha lavorato a Piombino, consolidando in maniera importante l’attività del patronato sul territorio. Siamo felici, adesso, di riaccoglierlo nella nostra squadra e quindi non ci resta quindi che dire a Giulio ‘ben tornato’ e augurargli un buon lavoro”.

Il patronato Inas si trova in via del Rosso a Orbetello (tel. 0564.860580, e-mail orbetello@inas.it) e in Corso Umberto I 58 a Porto santo Stefano (tel. 0564,1639008). Questi gli orari di apertura: a Orbetello il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18; il martedì dalle 8.30 alle 12.30; il mercoledì dalle 15.30 alle 18. A Porto Santo Stefano il martedì dalle 15.30 alle 18.