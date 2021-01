I Passionisti celebrano il Giubileo: ecco come ricevere l’indulgenza anche in Maremma

Si sta celebrando nel mondo il Giubileo della Congregazione della Passione di Gesù Cristo – Passionisti, per il 300° anniversario della loro fondazione ad opera di San Paolo della Croce.

All’Argentario c’è la culla dell’ordine con la chiesa dedicata alla presentazione di Maria al Tempio, il primo convento inaugurato dal Santo “arrivato dal mare” sul Promontorio. Fino al primo gennaio 2022 questa chiesa è luogo giubilare: visitandola e fermandosi un po’ di tempo in preghiera si può ricevere l’indulgenza plenaria per se stessi o per le anime del purgatorio. Le condizioni per riceverla sono essere in grazia di dio, ricevere la comunione eucaristica e recitare le preghiere secondo le intenzioni del Papa: il Credo, il Padre nostro e l’Ave Maria.

San Paolo della Croce è uno dei più grandi mistici ed evangelizzatori del Settecento, è compatrono della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, insieme a San Mamiliano e a San Gregorio VII, grande papa e riformatore della Chiesa. La Congregazione Passionista è strettamente legata agli abitanti del Monte Argentario, di Orbetello e dell’entroterra maremmano. A San Paolo della Croce sono dedicate diverse chiese, opere d’arte e monumenti: a Porto Ercole la chiesa nel rione “Le Grotte” e una statua al suo interno, a Porto Santo Stefano un monumento del 2009, che riproduce il Santo, posto di fronte alla facciata della chiesa di Santo Stefano, dello scultore passionista padre Tito Amodei, e a Orbetello la chiesa di Neghelli del 1987 e nel duomo un confessionale e due quadri, di cui uno del noto pittore mancianese Pietro Aldi.

Artemare Club nei giorni scorsi ha fatto visita al luogo religioso incontrando padre Piero, il Rettore dei Passionisti dell’Argentario, rendendo anche omaggio all’immagine del Papa Santo Giovanni Paolo II, raffigurata nel quadro intronizzato in una parete nella chiesa, donato nel 2019 dal comandante Daniele Busetto, accompagnato dalla studiosa di tematiche religiose Laura Metrano, che ha scritto l’importante volume “Monte Argentario, terra di santi, di arte e di spiritualità cristiana”.