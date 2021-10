Un giro panoramico in elicottero alla scoperta dell’Argentario: come partecipare

In occasione del passaggio a Monte Argentario dell’ultima nave da crociera del 2021, il Comune, con PortArgentario e AM Turistic, propongono per il prossimo weekend un giro in elicottero alla scoperta delle bellezze del Promontorio.

Domenica 31 ottobre, a Porto Santo Stefano, al piazzale del Siluripedio, sarà attivo dalle 12 alle 17 il servizio di eli-turismo, voli panoramici in elicottero organizzati dalla AM Turistic, azienda operante nel settore dei servizi turistici innovativi, che consentiranno a tutti i cittadini e ai turisti di vedere e ammirare le bellezze del territorio da una prospettiva unica e suggestiva.

“Si tratta di un’ottima iniziativa per comunicare e promuovere il nostro territorio da una vision diversa e più esclusiva“, dichiara l’assessore al turismo di Monte Argentario Cinzia Fanciulli.

“Siamo veramente felici di veder confermata la programmazione di una giornata a tema con elicottero, perché riteniamo che il servizio di voli turistici panoramici, sia direttamente sull’Argentario che su tutto il comprensorio facente parte del nostro progetto che oltre, possa essere un contributo fondamentale per il miglioramento dei servizi generali di accoglienza che già ci contraddistinguono e che nel 2019 ci hanno permesso di aggiudicarci il Clia Best Italian Cruise Destination – spiega il direttore tecnico del progetto Portargentario Fabrizio Palombo -. Sia il Comune di Monte Argentario che tutti gli altri Comuni interessati potranno ulteriormente sviluppare questo servizio che consentirà di prendere reale e totale visione di tutto il nostro fantastico territorio. Ringraziamo il Comune di Monte Argentario ed AM Turistic Srl per quanto già fatto e per quanto potranno fare in seguito, certi di una positiva affermazione delle iniziative di sviluppo turistico“.

“Nel percorso volto alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso la creazione e la messa a disposizione dei territori di servizi innovativi volti a vivere un‘emozione ed effettuare un‘esperienza unica e straordinaria – dichiara il coordinatore della AM Turistic Antonio Martini –, abbiamo aderito con entusiasmo al progetto Portargentario nella convinzione che rappresenti una straordinaria opportunità per lo sviluppo dell’intero territorio, nella consapevolezza che Porto Santo Stefano e l’intero comprensorio dell’Argentario fossero un luogo perfetto per effettuare i nostri voli panoramici al fine di promuovere la bellezza del territorio. Un luogo affascinante e unico con un potenziale incredibile dove realizzare il nostro servizio elicotteristico, in occasione del passaggio della nave da crociera, certi del successo in termini di pubblico che possa avere. Vorrei pertanto ringraziare il sindaco Francesco Borghini, l’assessore Cinzia Fanciulli e il direttore Tecnico del progetto Portargentario, Fabrizio Palombo, per aver scelto la AM Turistic quale partner strategico per lo sviluppo di questo straordinario progetto e tutti i dipendenti comunali e il personale delle associazioni turistiche e culturali del Comune per il supporto fornito, la disponibilità e la gentilezza dimostrata”.

Per informazioni e costi contattare direttamente la AM Turistic srl al numero +39.0566.028601, Whatsapp +39.331.3669571, e-mail info@amturistic.it.