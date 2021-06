Gira ubriaco con due coltelli: denunciato dai Carabinieri

Sono proseguiti anche questo fine settimana i controlli dei Carabinieri sul litorale di Follonica, che hanno visto la presenza non solo dei cittadini residenti, ma anche di turisti provenienti da diverse parti d’Italia. Considerata quindi la massiccia affluenza, per garantire una sicurezza adeguata, sono state impiegate diverse pattuglie di giorno e di notte nelle aree maggiormente affollate.

Nel corso dei controlli, i miliari dell’Arma hanno denunciato un giovane che, a bordo del proprio motociclo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale, che non ha coinvolto altri veicoli a causa del quale ha subito gravi lesioni. Vista la dinamica anomala, i Carabinieri hanno voluto vederci chiaro, sottoponendo il centauro ad alcuni esami tossicologici che hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Un altro giovane invece si è visto ritirare la patente in quanto sorpreso a bordo della sua auto in stato di ubriachezza. L’esito dell’etilometro, anche in questo caso, ha fatto emergere un tasso di concentrazione di alcol nel corpo superiore al limite consentito dalla legge. Non rientrando nell’ipotesi di carattere penale, al giovane è stata comminata una multa di oltre 500 euro.

Numerose poi sono state le richieste d’intervento per disturbo alla quiete, nonché i controlli predisposti verso i locali. Proprio nel corso di un’ispezione, un uomo ubriaco, perquisito, è stato trovato in possesso di due coltelli e denunciato così alla Procura della Repubblica di Grosseto.