Emergenza Covid, Gioventù Nazionale: “Al fianco di ristoratori, piccole imprese e partite Iva”

“Nelle ultime settimane abbiamo assistito a varie manifestazioni e proteste in tutta Italia da parte delle categorie più colpite dalle chiusure del Governo“.

A dichiararlo è Lorenzo Lauretano, presidente provinciale di Gioventù Nazionale Grosseto.

“Dai ristoranti alle palestre – prosegue l’esponente di Gioventù Nazionale –, si leva in coro una richiesta d’aiuto rivolta allo Stato. Eppure, per quanto sia palese dove stia la ragione in questa vicenda, c’è chi comunque cerca di non vedere la realtà e di liquidare ingiustamente tali manifestanti. Senza ulteriori indugi Gioventù Nazionale Grosseto si schiera a fianco delle categorie più colpite, cercando di amplificare, per quanto possibile, il loro grido di dolore”.

“Queste chiusure durano ormai da mesi. Negli ultimi giorni pareva che qualcosa si stesse muovendo, ma la verità è che tutto cambia perché nulla cambi. Si permettono le aperture a quei ristoranti che possono servire all’aperto. Quindi, di fatto, già condannando a stare chiuso chi non ha posto all’esterno. Poi, mantenendo al tempo stesso il coprifuoco alle 22, la possibilità di restare aperti a cena per queste attività è impossibile. È assurdo che si continui ad accettare una misura liberticida che non ha alcun fondamento scientifico nel contenimento della pandemia. Ci auguriamo che nelle prossime settimane la situazione cambi“, conclude Lorenzo Lauretano.