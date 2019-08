“Musica e parole”: Giovanni Veronesi e i “Musica da Ripostiglio” insieme in piazza

Il regista Giovanni Veronesi ed i “Musica da Ripostiglio” insieme per una serata di “Musica e parole”.

Uno spettacolo che mercoledì 7 agosto, alle 21.30, in piazza del Popolo, allieterà la serata di Magliano in Toscana. Un evento che unisce le capacità e la simpatia del regista con le note del gruppo musicale grossetano. Una ricetta artistica che ha riscosso un ottimo successo di pubblico e che l’amministrazione comunale di Magliano ha voluto proporre nel proprio cartellone estivo.

Uno spettacolo che nasce dalla capacità di Giovanni Veronesi di essere artista a tutto tondo e dall’incontro con i “Musica da Ripostiglio” che, nel proprio genere, si stanno affermando in tutta Italia. Veronesi racconterà aneddoti interessanti e racconti sul mondo del cinema, ma non solo. Il regista sa essere ironico coinvolgendo anche il pubblico con cui crea un legame forte durante l’evento.

“Siamo felici di poter proporre uno spettacolo che sa essere al tempo stesso leggero, ma anche profondo – afferma l’assessore agli eventi Camilla Mancineschi -. Giovanni Veronesi è una persona di grande spessore e come molti film di cui è stato protagonista sia da regista che da sceneggiatore, ma anche nelle recenti conduzioni radiofoniche, ha dimostrato di saper unire il piacere di seguire i suoi lavori a riflessioni importanti. Sono convinta che, unendosi ad un gruppo come i ‘Musica da Ripostiglio’, assisteremo ad uno spettacolo divertente, ma che ci arricchirà”.

Uno degli eventi clou dell’estate maglianese che viene celebrato anche dal sindaco Diego Cinelli. “Magliano – afferma il primo cittadino – ha dimostrato di poter essere un luogo importante di spettacolo e cultura. Come amministrazione crediamo che questi eventi possano portare beneficio al territorio, sia in termini di visibilità che di attrazione per i turisti che di crescita per i cittadini”.