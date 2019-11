Maltempo, Donzelli: “Decine di case scoperchiate, lo Stato aiuti i cittadini”

“Il Governo e la Regione Toscana inseriscano nello stato di emergenza per la tromba d’aria che ha devastato il comune di Orbetello e che ha distrutto una pineta bellissima abbattendo oltre 1000 alberi, anche le risorse per gli interventi e i risarcimenti alle decine di abitazioni per i quali il sindaco ha dichiarato lo stato di inagibilità e disposto l’evacuazione. Si tratta, secondo un primo calcolo effettuato dall’amministrazione comunale, di oltre 20 case scoperchiate dal tornado, con un bilancio che risulta ancora provvisorio“.

E’ quanto chiede il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.

“Lo Stato faccia sentire la propria vicinanza ai cittadini che hanno perso un tetto sotto il quale vivere – sottolinea Donzelli –: occorre intervenire senza indugi ed in modo rapido per aiutarli. Tutto questo deve aggiungersi alle richieste già manifestate per il ripristino delle strutture pubbliche. Nei prossimi giorni sarà necessario fare anche un bilancio dei danni subiti delle aziende, soprattutto agricole, ed attivare le procedure per lo stato di calamità”.

“I danni provocati dalla tempesta sono serissimi – conclude Donzelli –: le istituzioni si rimbocchino le maniche per aiutare Orbetello a rialzarsi“.