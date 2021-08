Incendi in Maremma, Fronte Verde: “Piromania da estirpare, individuare i responsabili”

Il Fronte Verde grossetano esprime la propria preoccupazione per i numerosi incendi boschivi che quest’anno hanno colpito la nostra provincia. Ultimo il vasto incendio di ieri, venerdì 20 agosto, nel comune di Scansano.

“E’ diventata una situazione insostenibile, infatti gli alberi servono per combattere l’effetto serra e il riscaldamento globale, poichè trasformano la CO2 in ossigeno; invece, come noi riteniamo, ci sono alcune persone che proprio non vogliono capirla e continuano a bruciare la Maremma in modo del tutto arbitrario – spiega Giovanni Di Meo, segretario provinciale del Fronte Verde -. La piromania è una malattia che ci auguriamo possa essere al più presto debellata dalla nostra bella terra consegnando detti soggetti con solerzia alle patrie galere. Infatti Fronte Verde ritiene che dietro incendi cosi vasti non possa non esserci la mano dell’ uomo”.

“Con il presente comunicato si ringraziano inoltre i vigili del fuoco, le sezioni della Racchetta e tutti quegli addetti ai lavori che in tutte queste occasioni sono sempre intervenuti con grande tempestività – termina Di Meo –, evitando il propagarsi delle fiamme“.