Confesercenti: Giovanni Caso confermato nella presidenza nazionale

Il presidente provinciale di Confesercenti Grosseto è stato confermato nella presidenza nazionale dell’associazione di categoria. «Si tratta di un’importante riconferma per il nostro territorio», afferma il presidente Giovanni Caso.

L’assemblea nazionale, che rappresenta 350mila imprese del commercio, del turismo e dei servizi, ha approvato all’unanimità il rinnovo per altri quattro anni del mandato alla presidente nazionale Patrizia De Luise e con lei, tra gli altri, al presidente provinciale Caso.

«Si tratta di un riconoscimento anche del lavoro svolto in questi quattro anni dall’associazione sul territorio – prosegue Caso -. Sono stati quattro anni complicati. Il lavoro così come era stato fatto sino ad allora è stato bruscamente interrotto dalla pandemia e l’associazione si è trovata a far fronte, al fianco delle aziende, a tutta una serie di nuove problematiche senza mai fermarsi. Quell’opera, iniziata quattro anni fa, potrà essere portata avanti e sviluppata da lì dove l’avevamo lasciata completando quanto iniziato».

«La presidente De Luise ha parlato di un tesoro di valori ed esperienze accumulate in questi anni – continua Caso – e di come il nostro compito sia sì valorizzare tutto quello che i nostri predecessori ci hanno consegnato, ma anche guardare al futuro, aiutando le piccole imprese a vincere la sfida dell’innovazione della digitalizzazione, cogliendo le opportunità offerte dal Pnrr».