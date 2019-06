Giovani in Musica: Lorenzo Simoni e Marianna Tongiorgi in concerto al Polo Bianciardi

Una formazione strumentale inedita, quella proposta nel prossimo appuntamento della stagione “Giovani in Musica”, promossa dalla sezione A.Gi.Mus. di Grosseto: la soireè musicale di giovedì 13 giugno vedrà come protagonista il duo composto da Lorenzo Simoni al sax alto e Marianna Tongiorgi al pianoforte, due talenti genuini del territorio toscano riconosciuti a livello nazionale e internazionale nelle più prestigiose competizioni musicali solistiche e cameristiche così come nelle loro esibizioni concertistiche.

Il loro duo è un punto d’incontro magistrale di una formazione classica come quella di Marianna, già così affermata nell’ambiente musicale da essere chiamata in giurie di concorsi musicali italiani, e di uno stile jazz come quello di Lorenzo, il cui contributo all’interno del panorama jazzistico italiano è ormai unanimemente riconosciuto, vedendolo esibirsi regolarmente nei principali festival jazz a fianco di musicisti di spicco come Mauro Grossi e Antongiulio Foti; quel che ne deriva è una sintesi stilistica affascinante di altissimo livello, un diadema che va a incastonarsi nella ricca corona di eccellenze musicali toscane.

Nel programma che presenteranno nella location grossetana passeranno da brani più classici e conosciuti come “Le Cygne” di Saint Saens alla sonorità particolare di autori come Ibert e Yoshimatsu, guidando gli ascoltatori in un percorso di esplorazione del repertorio per sax alto e pianoforte.

Il concerto si terrà giovedì 13 giugno alle 18.30 nell’Aula Magna del Polo Bianciardi e chiuderà la prima parte della stagione musicale, che riprenderà a settembre dopo la pausa estiva; per maggiori informazioni e per vedere foto ed estratti video dei concerti della stagione si può consultare la pagina Facebook “Agimus Grosseto” o tel. 3463617752, [email protected]