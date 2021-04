“Giovani in musica”: l’arpista Noelia Cutuna in concerto streaming da Berlino

Agimus Grosseto continua a perseguire la propria mission di divulgazione della musica e di sostegno ai giovani musicisti: la rassegna “Giovani in musica” si svolge in streaming, con appuntamenti mensili in cui il pubblico, collegandosi al canale YouTube dell’associazione, può ascoltare talenti che, non potendo essere presenti a Grosseto a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si esibiscono dai luoghi di provenienza, sia italiani che esteri.

Dopo il duo chitarristico Ruocco/Di Ioriom che ha eseguito il concerto nella bella Minori, perla della Costiera amalfitana, e la pianista bosniaca Melika Buza, che si è esibita da Graz, giovedì 22 aprile, alle 18.30, sarà la volta di Noelia Cotuna, ventenne arpista spagnola, recentemente laureata con un Bachelor of Music con lode al Trinity Laban Conservatoire di Londra, premiata con il John Marson Harp Prize 2019 for Outstanding Musicianship, Premio per il Certificato di Eccellenza per il 2019/20 del Trinity Laban e la Company Silver Medal 2020.

Noelia si esibirà da Berlino, città in cui sta attualmente seguendo un Master all’Universität der Künste con l’arpista Marion Ravot. E’ inoltre stata selezionata per l’Accademia Karajan dei Berliner Philharmoniker, dove si perfeziona sotto la guida dell’arpista Marie-Pierre Langlamet.

Questi i brani in programma:

E. Andreev – “Patterns”;

J. Ph. Rameau – “Les sauvages”, “Le rappel des oiseaux”, “L’Égyptienne”;

M. Glinka/M. Balakirev – “The Lark”;

N. Rota – “Sarabanda e Toccata”

La rassegna “Giovani in musica” è realizzata quest’anno in partnership con la Fondazione Lions – Distretto 108 La Toscana Onlus, che sta raccogliendo donazioni per questo progetto: con un contributo erogato sotto forma di liberalità alla Fondazione Lions – Distretto 108 La Toscana Onlus, aziende, imprese e privati cittadini potranno sostenere giovani musicisti meritevoli, collaborando ad una “ricostruzione culturale post Covid”, con focus sulle nuove generazioni. La donazione potrà godere della deducibilità secondo le norme fiscali vigenti. Agimus ringrazia Confindustria Toscana Sud per la sensibilità dimostrata e per l’adesione al progetto.

Per maggiori informazioni: