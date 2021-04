“Giovani in musica”: nuovo concerto in streaming organizzato da Agimus

Giovedì 8 aprile, alle 11, sul canale YouTube dell’associazione musicale Agimus, sezione di Grosseto, verrà trasmesso in streaming il concerto della ventunenne pianista bosniaca Melika Buza. In programma musiche di Bach, Chopin, Ravel, Ginastera.

Talento precocissimo, tre volte vincitrice del premio del Ministero della cultura della Bosnia-Erzegovina per i suoi eccezionali successi e per aver rappresentato il suo Paese in concorsi pianistici internazionali, Melika Buza si è esibita a in Bosnia-Erzegovina, Serbia, Croazia, Montenegro, Germania, Slovenia, Slovacchia, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Russia, Stati Uniti e Austria, debuttando in rinomate sale da concerto, quali la Fondazione “Adil Zulfikarpasic” di Sarajevo, il Centro culturale bosniaco di Sarajevo e Tuzla, il Teatro nazionale a Zenica, la Sala degli Esiliati di Banja Luka, il Teatro civico di Vercelli, l’Engelman Recital Hall di New York, il Croatian Music Institute di Zagabria, l’Auditorium San Domenico a Foligno, la Martin Codax Hall e Kulturhaus Eppendorf di Amburgo.

Ha ricevuto oltre 40 premi nazionali ed internazionali, come il primo premio al concorso Internazionale di pianoforte “Memorial Jurica Murai” Varazdin, il primo premio e vincitore assoluto di categoria al concorso “Matusja Blum” a Sarajevo, il secondo posto al concorso pianistico “Forum per tasty” in Slovacchia, il secondo premio al “Martha Debelli Stipendienwettbewerb” di Graz, il premio speciale al concorso pianistico nazionale a Sarajevo, il primo premio al concorso internazionale “Davorin Jenko” di Belgrado, il primo premio al concorso internazionale di Sremska Mitrovica (Serbia), il primo premio al concorso “Banjalucki Bijenale”, il primo premio al concorso Slobomir, il primo premio al concorso pianistico internazionale della Carinzia (Slovenia), il secondo premio al concorso “Zlatko Grgosevic” di Zagabria, il terzo premio al concorso internazionale Epta di Osijek, la Menzione d’onore al concorso Ntd di New York. Nel 2019 le è stata assegnata, per conto della città di Graz, una borsa di studio per studenti di eccezionale talento dell’Università di Graz (Kunstuniversität Graz). Melika Buza studia attualmente sotto la guida del maestro Sergio De Simone.

La rassegna “Giovani in musica” è realizzata quest’anno con il sostegno di Confindustria Toscana Sud e con la partnership di Fondazione Lions – Distretto 108 La Toscana Onlus, che sta raccogliendo donazioni per questo progetto: con un contributo erogato sotto forma di liberalità alla Fondazione Lions – Distretto 108 La Toscana Onlus, aziende, imprese e privati cittadini potranno sostenere giovani musicisti meritevoli, collaborando ad una “ricostruzione culturale post Covid”, con focus sulle nuove generazioni; con una donazione anche piccola si può contribuire affinchè, in questo terribile periodo, la musica non si fermi e i giovani musicisti possano avere speranza e fiducia nel futuro. La donazione potrà godere della deducibilità secondo le norme fiscali vigenti.

