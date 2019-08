Emergenza climatica, i Giovani Democratici: “Bene dichiarazione approvata in Consiglio”

I Giovani Democratici di Follonica commentano la dichiarazione sull’emergenza climatica approvata in consiglio comunale.

“Un aspetto che sottolineiamo con estremo piacere, come Giovani Democratici, è che la richiesta di dichiarazione di emergenza climatica sia giunta dai ragazzi del Friday For Future di Follonica, che si sono dimostrati sin da subito attivi e propositivi, portando avanti iniziative concrete guardando non solamente a Follonica, ma anche a tutte le Colline metallifere, facendo richiesta anche agli altri Comuni di dotarsi di misure concrete per la lotta ai cambiamenti climatici partendo dalla vita quotidiana – si legge in un comunicato -. Un plauso va anche alla nostra amministrazione, che, come sempre, risponde presente, in quanto la dichiarazione di emergenza climatica è stata accolta solamente da poche decine di Comuni in Italia e questo, oltre che essere un fatto positivo, è anche un segno di grande riflessione ed attenzione, come già questa amministrazione ha avuto in passato, su temi sensibili come quello dell’ambiente e dell’inquinamento. Questo non rappresenta un traguardo, ma solo un inizio“.