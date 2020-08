Scuola, i Giovani Democratici: “Trovare seggi alternativi alle aule per non interrompere le lezioni”

“Come Giovani Democratici della provincia di Grosseto siamo attenti alle tematiche del mondo giovanile ed avvicinandoci alla tornata elettorale del 20 e 21 settembre ci siamo attivati presso le autorità competenti per quanto riguarda il rientro a scuola degli studenti maremmani“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i Giovani Democratici della provincia di Grosseto.

“Proprio per garantire una serena ripresa scolastica senza ulteriori interruzioni, sarebbe proficuo trovare luoghi alternativi alle scuole dove svolgere l’attività dei seggi, tale soluzione potrebbe essere percorribile non solo attualmente sia dal punto di vista umano che di sostenibilità economica, ma anche per elezioni future nel corso degli anni – termina la nota -. Inoltre, sarebbe opportuno favorire la presenza all’interno dei seggi di coloro che a causa del covid possano aver perso il lavoro o si trovano in una situazione di inattività lavorativa”.