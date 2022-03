Biblioteca della Ghisa, i Giovani Democratici: “Bene nuova sala del silenzio per gli studenti”

“Alla Biblioteca della Ghisa arriva una nuova sala, quella del silenzio, interamente dedicata a chi vuole cimentarsi nello studio o nella lettura senza essere disturbato da rumori e distrazioni”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i Giovani Democratici di Follonica.

“Un’iniziativa che parte da lontano, quando nel 2019 un gruppo di ragazzi e ragazze universitarie si fecero promotori chiedendo uno spazio che ricalcasse queste esigenze per uno studio migliore, con oggi viene fatto un grande passo in avanti che sicuramente potrà vedere ulteriori migliorie nel corso degli anni a venire. Tanti sono gli angoli della città che prendono vita grazie al dinamismo ed alla collaborazione dei cittadini, che operano in sinergia con l’amministrazione – continua la nota -. Questo spazio ne è sicuramente un esempio virtuoso. E noi come Giovani Democratici vorremmo ringraziare, uno ad uno, tutti quei follonichesi che si danno da fare per il bene comune, così come i tanti ragazzi e le tante ragazze che partecipano alle attività di cittadinanza attiva. Qui troveranno spazio tanti e tante giovani che potranno valorizzare i propri talenti e, così, arricchire la nostra comunità”.