Ragazzo si perde nel bosco: ritrovato dai Vigili del Fuoco

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Orbetello è intervenuta, ieri sera, intorno alle 19.30, in località Meletello, nel comune di Pitigliano, per cercare un ragazzo che si era perso in un bosco.

Il ragazzo era insieme al padre, poi si è allontanato e i due si sono persi di vista.

Dopo averlo cercato, il genitore ha dato l’allarme e intorno a mezzanotte la squadra dei Vigili del Fuoco ha ritrovato il giovane in buone condizioni di salute.

Sul posto anche i carabinieri.