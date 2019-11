A Braccagni arriva il luna park: le giostre saranno sistemate nell’impianto sportivo

A Braccagni arrivano le giostre.

La giunta comunale ha dato il via libera all’inserimento delle giostre nell’impianto sportivo in concessione all’Fcd Braccagni, così da creare un’attrazione per le famiglie.

Il periodo è quello compreso tra martedì 5 novembre e giovedì 14 novembre e potrà essere prolungato fino a lunedì 25 dello stesso mese.

Saranno disponibili diversi giochi, come gonfiabili e giostre di vario genere, adatti sia ai bambini che ai ragazzi e agli adulti.

L’operazione è in linea con le linee guida contenute nel “Regolamento per la concessione delle aree destinate alle attività dello spettacolo viaggiante” – approvato dall’amministrazione comunale di Grosseto – che disciplina le modalità di concessione, in forma ricorrente ed occasionale, delle aree a coloro che vogliano esercitare attività di spettacolo viaggiante.