Monterotondo Marittimo celebra il Giorno della Memoria: il programma

Il Giorno della Memoria, per ricordare le vittime della Shoah, a Monterotondo Marittimo sarà celebrato mercoledì 29 gennaio, alle 21, al Teatro del Ciliegio, con uno spettacolo teatrale a ingresso libero, dal titolo “Storia di un uomo magro“, di e con Paolo Floris. Una replica per gli studenti della scuola media, è in programma, giovedì 30 gennaio, alle 10, a scuola.

Liberamente tratto da “Il forno e la sirena”, di Giacomo Mameli, scritto, diretto e interpretato da Paolo Floris, lo spettacolo nasce dall’idea che la grande storia sia fatta di tante piccole storie. Storie di piccoli paesi e di piccoli uomini, resi grandi dalla sofferenza e dalla drammaticità degli eventi bellici. “Storia di un uomo magro” è la storia di uno di loro…magro e povero, che vive in un paese povero, con gente che vive in case povere, senza luce. Magro… ma non troppo magro per partire e andare a fare la guerra. Magro, ma non così magro per imbracciare un fucile e andare in Jugoslavia; una missione semplice, avevano detto, che però si trasforma presto in un inferno: neve e gelo, con le scarpe di cartone, a combattere una guerra persa in partenza.

L’armistizio dell’8 settembre sembra ridare speranza. E invece Vittorio, sempre più magro, da soldato si trasforma in prigioniero di guerra. E dalla Jugoslavia viene portato in Germania. “Storia di un uomo magro” è la storia di un piccolo grande eroe italiano, sardo, magro, ma non così magro da essere bruciato in un forno dai tedeschi. Questa è la storia di un uomo magro che resterà vivo per due chili. È una pagina di storia rimasta a lungo dimenticata nel dopoguerra, perché gran parte dei sopravvissuti, nella disperata volontà di voler cancellare ogni ricordo, ha tenuto per sé tutte le sofferenze patite. Le peripezie di Vittorio Palmas “uomo magro” sono state raccolte dallo scrittore e giornalista Giacomo Mameli nel libro “Il forno e la sirena ” da cui il giovane attore sardo Paolo Floris ha tratto il suo monologo, dalla narrazione leggera nonostante il contenuto sia drammatico. Sempre solo in scena, racconta la vita di Vittorio sfiorando lo stile fiabesco, utilizzando la sua testimonianza per raccontare la storia di tanti uomini comuni, che la violenza della loro esperienza ha trasformato in eroi.

E come in qualsiasi favola che si rispetti, “Storia di un uomo magro” ha un dolce lieto fine, che non toglie però drammaticità alla realtà che è stata vissuta dai nostri nonni. La memoria rimane se viene raccontata, così ha fatto Vittorio Palmas, così ha fatto Giacomo Mameli attraverso il suo libro e così ha fatto, tramite il palcoscenico, Paolo Floris.