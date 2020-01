Giorno della Memoria: le iniziative in programma a Massa Marittima

A Massa Marittima sono due gli eventi organizzati per il Giorno della Memoria, una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno per ricordare quello stesso giorno del 1945, quando le truppe sovietiche liberarono il campo di sterminio di Auschwitz.

Il primo appuntamento è previsto lunedì 27 gennaio, alle 17, nello spazio 0 – 13 della biblioteca comunale “Gaetano Badii” in piazza XXIV Maggio, con le letture “Voci dalla Shoah. Per non dimenticare”. Per ragazzi dagli 11 anni in su leggono Alice Burgiu e Sofia Maestrini. Ingresso libero.

Martedì 28 gennaio, alle 17, sempre nella biblioteca comunale, è in programma l’incontro dal titolo “Culture da inciampo. Memorie ebraiche a 361°, realizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione E361: Ebraismo a 361°. Intervengono Alexander Meloni, rabbino capo di Trieste, Michela Ebreo, presidente dell’associazione E361°, Alan David Baumann, giornalista, e lo scrittore Marcello Kalowski. Modera Barbara Fiorini. I relatori saranno presenti anche ad un incontro con le classi dell’Istituto “Bernardino Lotti” sul tema “I colori della Shoah”.