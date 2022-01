Giorno della Memoria: l’Isgrec organizza il convegno on line “La dimensione dell’esclusione”

In occasione della celebrazione del Giorno delle Memoria, venerdì 21 gennaio, dalle 10 alle 12.30, si terrà on line (sul sito e sulla pagina Facebook dell’Isgrec, sulla piattaforma Zoom per le classi) il convegno “La dimensione dell’esclusione. La discriminazione razziale del regime fascista“, organizzato dall’Isgrec in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale, l’Anpi provinciale e i Comuni di Massa Marittima, Monterotondo e Santa Fiora.

Dopo i saluti istituzionali di Paola Berardino (Prefetto di Grosseto), Michele Mazzola (Provveditore agli studi di Grosseto – Usp), Lio Scheggi (presidente dell’Isgrec) e Luciano G. Calì (presidente dell’Anpi provinciale “N. Parenti”), interverranno Francesco Filippi (dell’Associazione Deina), sul tema “Dalle leggi razziste alle leggi razziali. L’esperienza coloniale italiana nella costruzione del razzismo fascista”, e Anna Foa (dell’Università La Sapienza di Roma), su “1938: le leggi della vergogna”. Sarà presente e dialogherà con gli studenti Elena Servi, testimone e presidente dell’associazione “La piccola Gerusalemme” di Pitigliano. Coordinerà Elena Vellati, vicepresidente e responsabile della didattica dell’Isgrec.

Dal 24 al 28 gennaio si terranno per le classi e su prenotazione le “Passeggiate della memoria“, visite guidate per le classi ai luoghi della memoria della deportazione politica a Grosseto.

Informazioni e prenotazioni per partecipazione al convegno e per le visite guidate: e-mail segreteria@isgrec.it – tel. 0564.415219