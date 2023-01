Giorno della Memoria: cerimonia di Anpi e Comune in piazza Duomo

Il 27 gennaio, a livello nazionale e internazionale, viene celebrato il Giorno della Memoria per commemorare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, di tutti coloro che si opposero alla soluzione finale voluta dai nazisti e ancora di tutti coloro che non rientravano nella visione della società imposta dal regime fascista.

“Al trascorrere degli anni – spiega Luciano G. Calì, presidente del comitato provinciale “Norma Parenti” dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia – il dovere della memoria assume una valenza crescente per trasmettere alle generazioni future quello che i testimoni diretti non possono più raccontare. Il senso della loro testimonianza deve essere rinnovato per rafforzare il segnale di quello che non deve accadere mai più”.

“Come ogni anno – aggiungono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti – il 27 gennaio diventa occasione di riflessione e incontro per ricordare milioni di persone che sono diventate vittime di una follia oscura, cieca, disumana. Di fronte alla negazione dell’uomo e dei suoi diritti, l’obiettivo rimane quello di nutrire e conservare la memoria, specialmente a beneficio dei giovani che, con il tempo, rischiano di perderne la cognizione e la portata”.

La cerimonia del Giorno della Memoria si terrà alle 10 di venerdì 27 gennaio in piazza Duomo (di fronte al palazzo comunale).