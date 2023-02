Giorno del Ricordo: “Insieme per Roccastrada” commemora le foibe e i profughi

Il comitato “Insieme per Roccastrada” ricorda “i profughi istriani e dalmati, i martiri Italiani massacrati nelle foibe dai partigiani comunisti di Tito e i caduti della Rsi del comune di Roccastrada“, durante una messa di suffragio che si terrà venerdì 10 febbraio alle 17.00 nella chiesa parrocchiale di Roccastrada.

“La nostra speranza – dichiarano da Insieme per Roccastrada – è che non si ripetano più simili tragedie e che non si debba continuare a commemorare morti di serie A e morti di serie B”.