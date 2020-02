Giorno del Ricordo: Roccastrada commemora i martiri delle foibe con una messa

“Come ogni anno, dal 2004, il 10 febbraio è il giorno scelto dal Parlamento per commemorare l’esodo dei 350.000 giuliano-dalmati e i massacri delle foibe eseguiti dai partigiani comunisti iugoslavi del maresciallo Tito“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Insieme per Roccastrada.

A Roccastrada il Giorno del Ricordo si celebra con una messa, in programma lunedì 10 febbraio, alle 17, nella chiesa parrocchiale del paese.

“A Roccastrada esisteva una foiba profonda una settantina di metri in località Aratrice, nota ai roccastradini e a tutti gli abitanti dei poderi della zona come ‘pozzo sprofondatoio’, dove sarebbero stati infoibati soldati tedeschi, militi della guardia nazionale repubblicana e membri delle forze dell’ordine – continua la nota -. Il 10 febbraio si celebra il giorno del ricordo per commemorare tutti i caduti che quasi nessuno ricorda, i cittadini uccisi nel territorio di Roccastrada e i roccastradini uccisi dopo l’8 settembre del 1943 in altre parti d’Italia, il più delle volte assassinati a sangue freddo da partigiani comunisti”.

“A oltre 70 anni dalla fine della guerra per il rispetto dovuto a chi è morto seguendo i propri ideali, è dovere citare tutti i nomi dei servitori dello stato e dei militi della Guardia Nazionale Repubblicana ammazzati a guerra ormai finita – prosegue il comunicato -:

roccastradini della Rsi ammazzati in altre parti d’Italia dai partigiani;

Ceccarelli Giorgio di Ribolla, milite Gnr ucciso a Bologna;

Casu Giuseppe di Ribolla, milite Gnr ucciso a Bologna;

De Montis Giovanni di Ribolla, milite Gnr ucciso a Recoaro (Vicenza);

Susanna Ennio di Ribolla, milite Gnr. uccisa a Samarate (Varese);

Corridori Catone di Roccastrada, milite Gnr ucciso a Manciano;

Montemaggi Romeo di Roccastrada, milite Gnr ucciso a Grosseto;

Cavina Giovanni di Roccastrada, milite Gnr ucciso a Castel San Pietro (Bologna);

Vieri Leone di Roccastrada, milite Gnr ucciso a Brescia;

uomini della Rsi Ammazzati nel comune di Roccastrada da partigiani comunisti: Bogi Mario, Benvenuti Luciano, Benvenuti Antonio, Bargellini Rino, Falchi Fidelfo, Sclavi Telemaco Delfo. Di Sassofortino militi Gnr uccisi nel seminario di Roccatederighi;

Brocchi Lorenzo, capitano Gnr, Franchi Eliseo, s. tenente Gnr, uccisi in località Aratrice, a Roccastrada;

Turri Roberto, segretario del Pfr di Roccatederighi, ucciso tra Montemassi e Roccatederighi;

Palazzoni Sesto, milite Gnr ucciso a Torniella;

Roccella, Cavina Sabatino, Lusini Alfiero, Meoni Antonio, Micheletti Michele, militi Gnr, Ciri Mario del Pfr, Pacini Mileno, brigadiere Gnr, Pini Angelo s.tenente Gnr, Scalone Sebastiano, commissario di pubblica sicurezza, Minucci Vittorio, carabiniere, uccisi a Roccastrada.

Ricordiamo insieme alle foibe tutte le eliminazioni a sangue freddo, terribile epilogo della barbaria ‘umana’, che ancora oggi si tenta di minimizzare o nascondere. Noi abbiamo il dovere di ricordare per non dimenticare, per fare in modo,che non si verifichino mai più, nel corso della storia simili tragedie“.