“Giorni felici”: lo spettacolo “Oh!” in prima nazionale al Teatro del Ciliegio

Prosegue il festival “Giorni felici” e arriva al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo; protagonista di questa doppia giornata sarà la Compagnia Catalyst con il nuovo spettacolo “Oh!” in prima nazionale (di e con Daniele Giangreco ed Edoardo Nardin; scenografie Molino Rosenkranz, Roberto Pagura).

La pièce, tratta dal libro di Hervé Tullet “Oh! il libro che fa i suoni”, sarà in scena martedì 23 agosto (ore 21.00) e mercoledì 24 agosto (ore 18.30): con una scenografia intuitiva, minimale, bella ed in grado di trasformarsi, solo i colori di grandezze e movenze differenti saranno i veri protagonisti sulla scena del Teatro del Ciliegio, due caratteri che escono dall’umano e sono capaci di accogliere il pubblico di grandi e piccini, offrendo una vera esperienza condivisa. Oh! è un libro che fa i suoni. Oh! È uno spettacolo che ti fa giocare. II libro è il vero protagonista dello spettacolo, trasformandosi da oggetto a soggetto della scena: si può leggere, ma si può anche abitare, giocare, ascoltare, trasformare, illuminare, lanciare, rompere. E se questo gioco uscisse da libro? Ecco che lo spettacolo diventa interattivo e il pubblico un gioc-attore, ma senza l’utilizzo della tecnologia, solo grazie alla fantasia.

Il 24 agosto, dalle 16 alle 18, sempre al Teatro del Ciliegio, Catalyst terrà anche un laboratorio di circo-teatro, giocoleria e motricità, con Daniele Giangreco e Edoardo Nardin, aperto a tutti i bambini e ai ragazzi al di sopra dei 5 anni, dedicato al libro bianco come fonte di ispirazione e di immaginazione; per informazioni e prenotazioni: e-mail info@adartesnc.191.it o cell 335.725.5748.

“Giorni felici” continua fino al 10 settembre con grandi nomi del teatro e della cultura italiana, come Roberto Abbiati, Gaia Nanni, Franco Arminio, Matthias Martelli, il trio composto da Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino, Roberto Latini, Ascanio Celestini. Il festival è sostenuto dall’Ambito turistico Maremma Toscana Area Nord, Comune di Gavorrano e Parco nazionale delle Colline Metallifere.

Programma completo: http://www.adartespettacoli.it/giornifelici-2022/

La compagnia Catalyst

Fondata a Londra nel 1996 da Riccardo Rombi, Catalyst è una realtà del teatro toscano e italiano che da 14 anni sviluppa il suo progetto di residenza artistica e culturale al teatro comunale “Corsini” di Barberino di Mugello, sostenuta dal progetto della Regione Toscana. Crocevia di storie e persone, Catalyst produce spettacoli per adulti e ragazzi, gestisce la scuola per attori del Centro ricerca e formazione presso il Teatro Puccini di Firenze, collabora con le istituzione scolastiche del territorio con progetti laboratoriali di educazione al teatro e gestisce il teatro “Corsini” di Barberino di Mugello per mettere l’arte al servizio di un territorio: un’azione che parte dai progetti per le nuove generazioni, intreccia percorsi con le realtà sociali attive sul territorio e arriva attraverso il teatro, la musica, il cinema a fare della cultura uno strumento di crescita e contaminazione.

Informazioni e prevendite: http://www.adartespettacoli.it/

Ufficio turistico I.A.T. di Follonica: via Roma 49 – Tel. 0566.52012