“Una tazza di mare in tempesta”: il festival “Giorni felici” incontra la Festa del cinema di mare

Prosegue il festival “Giorni felici” e incontra la Festa del cinema di mare con uno spettacolo che, del mare, non solo ne racconta le profondità più vibranti, ma ne fa un vero e proprio viaggio: sarà infatti Roberto Abbiati, con il suo spettacolo per poche persone, “Una tazza di mare in tempesta“, il protagonista delle tre giornate in programma in collaborazione tra i due festival, 25, 26 e 27 agosto. La performance, previsto alla palestra della scuola elementare di Castiglione della Pescaia, proprio perché per pochi spettatori alla volta, sarà presentata quattro volte al giorno: alle 18, alle 18.45, alle 19.30 e alle 20.15.

Dal “Moby Dick” di Herman Melville, lo spettacolo è un vero e proprio viaggio in mare di Roberto Abbiati in compagnia di Johannes Schlosser (musiche originali di Fabio Besana) e degli spettatori che, di volta in volta, “navigheranno” nella stiva della sua baleniera.

“Il mare. Che mare? Il rumore del mare. Cosa ti fa venire in mente il rumore del mare? Il ‘Moby Dick0’ di Melville – si legge dalle note di regia – Un libro. Tutto il mare in un libro. S’accende qualcosa ogni volta che lo si prende in mano, il libro, e allora poi si comincia a immaginare in grande, balene, velieri, oceani, via, le cose più esagerate. Una piccola installazione, una piccola performance, per poco pubblico che assista a piccoli oggetti che evochino grandi cose. Tutto rubato da Melville, per pochi minuti. Come se si fosse nella stiva di una baleniera. Tutto qui“.

“Giorni felici” continua fino al 10 settembre con grandi nomi del teatro e della cultura italiana, come Gaia Nanni, Franco Arminio, Matthias Martelli, il trio composto da Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino, Roberto Latini, Ascanio Celestini. Il festival è sostenuto dall’Ambito turistico Maremma Toscana Area Nord, Comune di Gavorrano e Parco nazionale delle Colline Metallifere.

Roberto Abbiati

Attore, musicista e illustratore, è nato a Seregno nel 1958. Ha lavorato per il Teatro alla Scala in qualità di mimo nell’opera “The Flood” con la regia di Peter Ustinov, imparando nel frattempo a suonare la cornamusa. Insieme a Bano Ferrari e Carlo Pastori ha fondato il Teatro d’Artifici e con Walter Muto, Franco Svanoni e altri il gruppo musicale Badalabanda. «Pur non parlando una parola di ceco» ha recitato in “La vera storia di Biancaneve” e “I love Canberra” con la regia di Bolek Polivka; successivamente, insieme all’amico Francesco Svanoni, ha riscritto il “Riccardo III” di Shakespeare ideando lo spettacolo “Riccardo l’Infermo, il mio regno per un pappagallo”, che debutta nel 2001 al Festival di Sucre in Bolivia.

Hanno molto successo anche “Il teatro di Girafe, storia della prima giraffa in Francia”, e “Pasticceri, io e mio fratello”. Sempre nel 2001 ha fondato con un gruppo di disabili la compagnia Yorik Spettacoli. Nel 2011 ha riscritto e portato in scena “Lo stampatore Zollinger”, tratto dal romanzo di Pablo d’Ors. Ha inoltre lavorato con Carlo Mazzacurati nei film “La giusta distanza” e “La Passione” e costruito un teatro in uno dei quartieri più violenti di Salvador de Bahia.

La sua passione per “Moby Dick” è stata alla base dell’originale spettacolo “Una tazza di mare in tempest”a (Premio Fiesole per le arti), delle illustrazioni del libro di Matteo Codignola “Un tentativo di balena” (2008) e del romanzo a disegni “Moby Dick o la Balena” (2017), liberamente ispirato al capolavoro di Hermann Melville. Nel 2020, insieme al dantista Simone Marchesi, ha firmato “A proposito di Dante. Cento passi nella Commedia con disegni”.

