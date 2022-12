Giornate di Area medica della Asl: i medici si ritrovano per l’appuntamento annuale

E’ l’occasione per fare il punto sulle novità e gli sviluppi circa metodiche diagnostiche e terapeutiche delle principali patologie che caratterizzano l’Area medica. Questo l’evento in corso oggi e domani, 3 dicembre, a Siena, dove i professionisti del dipartimento di Medicina interna, specialistiche e riabilitazione della Asl Toscana Sud est, diretto dal dottor Massimo Alessandri, si ritrovano per il consueto appuntamento annuale.

Durante la due giorni, di cui è responsabile scientifico il dottor Andrea Montagnani, molteplici sono gli argomenti affrontati, come da lui affermato: “Il congresso ha l’obiettivo di approfondire alcune tra le patologie principali, come la bronchite cronica ostruttiva e le infettive, con un’attenzione particolare ai nuovi antibiotici e al loro uso appropriato. Parliamo anche di malattie croniche, tra cui insufficienza renale, diabete, obesità e scompenso cardiaco, al centro di relazioni di specialisti che illustrano i recenti progressi terapeutici, i percorsi organizzativi operativi nella Sud est e le prospettive future. Trombosi e ictus sono analizzati nei loro aspetti più incerti e complessi, mentre una parte significativa del congresso è dedicata a argomenti, di solito considerati più specialistici, che però riguardano una significativa porzione di popolazione, per esempio le malattie infiammatorie croniche, l’osteoporosi, le malattie reumatiche, la riabilitazione e per la prima volta anche la medicina complementare”.

L’incontro scientifico ha il patrocinio dell’Asl Toscana sud est, degli Ordini dei Medici di Siena e di Grosseto.