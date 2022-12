“Giornate del diritto e delle professioni”: la Finanza ricorda il Colonnello Giua

Si è tenuto oggi, al Polo universitario di Grosseto, il primo incontro di studio dal titolo “Giornate del diritto e delle professioni”, dedicate all’approfondimento di argomenti di attualità di carattere tributario e finanziario, di specifico interesse per i professionisti del settore giuridico e contabile che devono supportare i contribuenti e, più in particolare, le imprese e gli enti non commerciali.

L’iniziativa formativa è stata realizzata dalla Fondazione Polo universitario di Grosseto che ha organizzato – d’intesa con il Comando provinciale della Guardia di Fianza, gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e quello degli avvocati – cinque incontri di studio dal 16 dicembre al mese di aprile 2023.

La prima giornata di attività, con oggetto “Il Pnrr linee di azione, il ruolo dei professionisti e le attività di controllo”, è stata dedicata alla memoria del compianto Colonnello t.ISSMI Massimiliano Giua, Ufficiale della Guardia di Finanza tragicamente scomparso nel mese di ottobre 2018, già Comandante provinciale di Grosseto.

L’evento odierno è stato impreziosito dalla presenza del Comandante regionale Toscana della Guardia di Finanza di Firenze, Generale di Divisione Giuseppe Magliocco, che ha voluto partecipare personalmente all’incontro per testimoniare la vicinanza alla famiglia del militare del Corpo e rimarcare l’importanza della proficua collaborazione con il Polo universitario.

Nella circostanza, dopo la lettura di una lettera di ringraziamento inviata dal padre del Colonnello Giua, è stata consegnata a un rappresentante della famiglia una targa in ricordo dell’Ufficiale del Corpo scomparso.

Gli incontri successivi, che riguarderanno “La riforma del terzo settore”, “Le imprese agricole”, “Antiriciclaggio e indagini finanziarie” e “I reati tributari e le responsabilità dei professionisti per gli illeciti del contribuente”, vedranno la partecipazione di Ufficiali del Comando provinciale di Grosseto, di professori dell’Ateneo senese, tributaristi e rappresentanti degli Ordini professionali della provincia.