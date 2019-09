Anche Grosseto celebra la Giornata nazionale Abio per donare un sorriso ai bambini in ospedale

Sabato 28 settembre i volontari Abio porteranno in 150 piazze di tutta Italia proprio lo stesso sorriso che ogni giorno – da oltre quarant’anni – regalano ai bambini, agli adolescenti in ospedale e alle loro famiglie.

Tutti potranno sostenere Abio e ricevere il simbolo della giornata, un cestino di ottime pere. A Grosseto, troveremo i volontari dell’Associazione per il bambino in ospedale in piazza Dante e al Conad Superstore di via Clodia

Grazie a questo straordinario contributo, le associazioni potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane. Per l’intera giornata ai bambini saranno dedicati palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa dedicata alla solidarietà e all’#orgoglioAbio e un’ottima occasione per conoscere Abio Grosseto.

Da quindici anni la Giornata nazionale Abio è una straordinaria occasione per raccontare la storia a misura di bambino dell’associazione: una storia fatta da 5.000 volontari che in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia sono al fianco dei bambini, degli adolescenti in ospedale e delle loro famiglie.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute e, a livello locale, il patrocinio del Comune di Grosseto, della Provincia di Grosseto e della Regione Toscana. La Regione Lombardia ha inoltre concesso un contributo per la realizzazione dell’iniziativa.

Per informazioni www.abiogrosseto.it o la pagina Facebook dell’associazione.