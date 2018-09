Anche Grosseto celebra la Giornata nazionale Abio per donare un sorriso ai bambini in ospedale

Tutto è pronto per la quattordicesima Giornata nazionale Abio: sorrisi, palloncini e le buonissime pere, protagoniste assolute e simbolo dell’iniziativa.

“PerAmore, perABIO” torna domani a Grosseto, in piazza Dante e al Conad Superstore di via Clodia, in contemporanea con più di 150 piazze italiane.

I volontari di Abio Grosseto saranno presenti dalle 8 alle 20 per raccontare con passione in cosa consiste la loro attività, promuovere la Carta dei diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale, base della recente Certificazione di ospedale ad altezza di bambino ottenuta dal Misericordia, e consegnare contro un’offerta minima un cestino di pere a tutti coloro che vorranno aiutare l’associazione a portare il sorriso di un volontario accanto ad ogni bambino in ospedale.

Con le offerte raccolte si realizzeranno infatti corsi di formazione per introdurre nuovi volontari nei reparti pediatrici, il prossimo a Grosseto in programma in questo autunno, e garantire così una presenza qualificata e costante, prerogativa del volontariato Abio.

La quattordicesima Giornata nazionale Abio ha ricevuto come sempre il sostegno delle istituzioni: i patrocini della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto e del Comune di Grosseto.

Per informazioni, è possibile consultare il sito www.abiogrosseto.it o contattare il numero 389.9259189.