“Senza fumo è meglio!”: le iniziative della Asl in Maremma per dire stop al tabacco

Il 31 maggio l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) celebra la Giornata mondiale senza tabacco – World no tobacco day.

È l’occasione per ricordare che il consumo di tabacco (tabagismo) è la seconda causa di morte nel mondo e soprattutto la principale causa di decessi evitabili: ogni anno quasi 6 milioni di persone muoiono a causa del tabagismo, di questi oltre 600mila non fumatori esposti al fumo passivo.

Il tabagismo, disturbo cronico e recidivante, rappresenta uno dei maggiori problemi di sanità pubblica a livello mondiale e un fenomeno emergente è l’assunzione di nicotina attraverso prodotti del tabacco di nuova generazione e la sigaretta elettronica, particolarmente importante nei giovani per le caratteristiche di alta additività della nicotina.

L’Azienda Usl Toscana sud est sostiene i consumatori nel tentativo di cessare l’uso del tabacco, attraverso varie iniziative e soluzioni.

Nonostante le difficoltà dell’attuale pandemia, i Centri antifumo dell’Asl Toscana sud est hanno rimodulato e mantenuto l’attività clinica di supporto alla cessazione dal fumo, con trattamenti individuali e di gruppo, con l’intenzione di riattivare anche gli interventi di sensibilizzazione e prevenzione, in seguito all’auspicabile miglioramento del quadro generale della pandemia.

Abbandonare l’uso del tabacco, infatti, ha importanti benefìci per la salute nell’immediato e nel lungo termine. La cessazione del consumo di ogni prodotto del tabacco migliora la salute, salva vite umane e comporta risparmio di denaro.

L’invito a chiunque sia interessato a un trattamento di supporto per smettere di fumare è di rivolgersi a uno dei Centri antifumo dell’Azienda Usl Toscana sud est, presenti in ogni Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) sempre aperti e a disposizione.

Ecco l’elenco dei Centri antifumo dei Servizi dipendenza in provincia di Grosseto: