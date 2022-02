“Giornata mondiale delle zone umide”: in programma due eventi alla Diaccia Botrona

Il Comune di Castiglione della Pescaia, in occasione della “Giornata mondiale delle zone umide”, sancita dalla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, organizza durante il prossimo fine settimana alcuni appuntamenti all’interno della riserva naturale della Diaccia Botrona.

«Quell’accordo – spiega il sindaco Elena Nappi – ha permesso di identificare le più importanti aree umide mondiali e la giornata a loro dedicata ha come obbiettivo di ricordare il ruolo fondamentale svolto da questi ambienti che, pur ospitando tra i maggiori patrimoni di biodiversità del pianeta, sono anche ecosistemi fragili e sensibili all’impatto dei cambiamenti climatici, all’inquinamento, ai pesticidi, e più in generale all’impatto antropico».

L’amministrazione comunale ha organizzato nel fine settimana del 5 e 6 febbraio iniziative volte a educare e responsabilizzare il pubblico all’importanza della collaborazione tra cittadini ed istituzioni nella salvaguardia del territorio.

«Lo staff del Museo Casa Rossa Ximenes – anticipa il sindaco – anche per il 2022 propone due interessanti iniziative: “Puliamo la palude” e “Zoom! Occhio alla palude”. Sabato 5 febbraio, i partecipanti, rispettando tutte le normative previste in materia di Covid-19, si ritroveranno alle ore 10 davanti all’edificio che ospita la struttura museale e gareggeranno suddivisi in più squadre per raccogliere i rifiuti, con premi per tutti. Il giorno seguente, dalle 11, si terrà un nuovo appuntamento di “Zoom! Occhio alla palude”, in cui, grazie ai binocoli e cannocchiali messi a disposizione dal museo, sarà possibile vedere da vicino gli animali con la possibilità di fare bellissime foto ricordo. Inoltre, per tutta la giornata, si terranno attività didattiche per avvicinare grandi e bambini al mondo degli animali».

«Nonostante il periodo incerto dettato dalla presenza del coronavirus – conclude Elena Nappi –, è costantemente in aumento il flusso dei visitatori sia alla Diaccia Botrona che al Museo Casa Rossa Ximenes, location così esclusive che permettono di rispettare facilmente il distanziamento e gli altri obblighi normativi, immergendosi in un contesto ambientale unico».

Ulteriori informazioni sull’evento si possono avere contattando l’indirizzo e-mail casa.ximenes@comune.castiglionedellapescaia.gr.it o telefonando al numero 0564.927244.