Giornata mondiale delle torte: cake party nella sede di Artemare Club

Non tutti sanno che dal 2015 ogni anno il 17 marzo è la Giornata mondiale delle torte e Artemare Club giovedì prossimo, nella propria sede di Porto Santo Stefano, in corso Umberto 77 – 79, condivide con i partecipanti, con la stretta osservanza delle regole anticovid, i dolci a tematica marinara.

Questa giornata ha lo scopo di mostrare quanto è creativo fare una torta con simbologia marinara e divertente per passare il tempo con la propria famiglia. E’ un cake party a tema, a partire dalle 17, nei salotti vista mare dell’associazione, con la possibilità per coloro che parteciperanno, presentando un dolce in tema anche piccolo, per lei, di vincere uno splendido foulard di una celebre maison di moda e, per lui, gli ambiti gemelli di Artemare Club e, come si dice, “dulcis in fundo”, la serata prevede anche due passi dimostrativi di Kizomba, il ballo che si può imparare e praticare con la scuola Desigual di Orbetello dei maestri Stefania Borghini e Valter Bagnoli, genere danzante che sta andando per la maggiore nei locali e lo sarà nelle prossime serate al mare e in spiaggia.

Pertanto “dolce e ballo” è un binomio stupendo in confronto a quello pessimo di “pandemia e guerra” e Artemare Club, da giovedì 17 marzo, ne farà una sua bandiera, promuovendolo e raccontandolo in ogni possibile occasione. Testimonial dell’evento Siro Alocci, lo storico e amato ristoratore dell’Argentario conosciuto in Italia e all’estero.

La torta ha 14.000 anni di storia, ci sono prove della cottura al forno dei dolci in epoca antica con i primi forni in Giordania, poi in epoca romana, nei banchetti romani non mancavano questi prodotti che erano più popolari nelle feste, dal Medioevo derivano i dolci che oggi mangiamo in tutte le tavole e l’avvento della tecnologia ha contribuito a migliorare il perfezionamento delle cotture, soprattutto nel Diciannovesimo secolo, con la diffusione di lievitati. Non bisogna essere dei pasticceri specializzati in torte elaborate a tema marinaro per partecipare a questa giornata ad Artemare Club, tutto quello che serve è un po’ di farina, zucchero e burro … e ovviamente creatività e amore per il mare.