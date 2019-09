“Giornata Mondiale della sicurezza del paziente”, le iniziative della Asl Toscana Sud Est

Ricorre martedì 17 settembre la prima Giornata Mondiale della sicurezza del paziente, istituita lo scorso 25 maggio dall’Assemblea Mondiale della Salute dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’obiettivo è garantire, come priorità, cure sicure e appropriate al cittadino e l’adozione di tutti quei provvedimenti che aiutino a ridurre i danni che si possono riscontrare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Gli argomenti cardine della Giornata saranno: la sicurezza di terapia, l’uso corretto degli antibiotici e il lavaggio delle mani. Un aspetto, quest’ultimo, tornato di grande rilievo ed attualità come arma di prevenzione fondamentale del batterio New Delhi.

La Giornata prevede iniziative di sensibilizzazione e di diffusione delle buone pratiche di prevenzione dei rischi. Si tratta di accorgimenti che valgono sia per gli operatori sanitari che per la cittadinanza.

A Grosseto martedì prossimo 17 settembre, dalle 10 alle 11.30, presso il punto erogazione diretta farmaci dell’ospedale Misericordia (piano ingresso principale), il Rischio Clinico con la collaborazione dell’associazione Cittadinanza Attiva di Grosseto organizzerà un’iniziativa di sensibilizzazione aperta a tutti, dove sarà distribuito materiale informativo riguardante sicurezza nell’uso di farmaci, antibiotico-resistenza e lavaggio delle mani, transizione digitale e alcuni professionisti e rappresentanti dell’associazione saranno a disposizione per rispondere a domande.

Le iniziative previste in tutta la Toscana sono coordinate dal Centro Gestione Rischio Clinico e sicurezza del paziente, in collaborazione con il settore regionale Qualità dei servizi e reti cliniche, con l’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana e con il Consiglio dei cittadini per la Salute.