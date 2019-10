Giornata mondiale della salute mentale: le iniziative della Asl a Grosseto

Si celebra giovedì 10 ottobre la “Giornata mondiale della salute mentale”, in occasione della quale Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di salute mentale nelle donne e non solo. Anche la Asl Toscana sud est aderisce alla sesta edizione dell’(H)-Open day Onda, dedicato a disturbi psichici, neurologici e del comportamento, con iniziative sul territorio.

Per l’occasione, a Grosseto, la Asl organizza una giornata totalmente dedicata al tema “Verso la salute mentale di Comunità”, durante la quale si svolgeranno iniziative di divulgazione, coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione ai temi della salute mentale.

A partire dalle 9.30, presso l’Auditorium del nuovo blocco ospedaliero del Misericordia, è previsto l’incontro “Reti per la salute mentale e percorsi specifici”, aperto ai cittadini. Gli operatori socio-sanitari del territorio insieme ai referenti dei servizi di salute mentale della Asl Toscana sud est e alle associazioni presenteranno le esperienze significative realizzate, espressione di un accurato lavoro all’interno del contesto comunitario locale, teso a dare risposte alla complessità delle situazioni e a costruire appunto percorsi di assistenza specifici.

In particolare si parlerà di giovani e salute mentale, in relazione a prevenzione, interventi precoci e comunità abilitanti; di disturbi alimentari; dell’ambulatorio di Medicina di Genere; dello sportello S.A.M. – Spazio Ascolto Uomini Maltrattanti e dei programmi rivolti a questi uomini per prevenire i maltrattamenti nelle relazioni affettive.

La salute mentale è parte integrante della salute generale, indispensabile per il funzionamento individuale e sociale. I disturbi psichici rappresentano il 30% di tutte le disabilità e hanno un impatto pesante sulla quantità di vita e sulla sua qualità con gravi ripercussioni sul piano personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Portano spesso a isolamento e solitudine.

“La giornata si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche. – spiega la dottoressa Edvige Facchi, responsabile dell’UFSMA della zona Grosseto, Amiata grossetana e Coline metallifere -. Questo è possibile trasmettendo il valore dell’inclusione sociale, del senso di appartenenza, del rispetto e della partecipazione, considerato un efficace determinante di salute mentale e di benessere per il singolo e l’intera comunità”.

Durante il pomeriggio, sarà organizzato al velodromo di via Giotto il consueto appuntamento conviviale dell’“Octofest –Festa di ottobre”, alla sue seconda edizione, un momento di svago e di gioco, dedicato sia ai bambini che agli adulti per trascorrere tempo libero insieme e condividere attività ludico-motorie, letture e musica, fino al tramonto. L’iniziativa che ha il patrocinio di Comune di Grosseto – Politiche sociali e UFSMA Area Grossetana, è promossa e sostenuta da numerosi partner tra cui istituzioni, associazioni, cooperative e cittadini: associazione Atletico Maremma onlus, Clorofilla Film Festival, Comunità La Chimera, Coop Sociale Uscita di Sicurezza, Coop Sociale Auxilium Vitae, ISIS “L.Bianciardi”-Liceo Artistico, ISIS “P.Aldi”-Liceo Scientifico, Kansassìti APS, Laboratorio Abbriccico, Libera Grosseto, libreria Quanto Basta, Mattoallaprossima ASD. Alla giornata e alle attività parteciperà anche lo staff di Street’s rooms, il progetto di educativa di strada realizzato dal Coeso Sds e dal Comune di Grosseto per favorire l’aggregazione tra i giovani e contrastare fenomeni di marginalità.

L’(H)-Open day salute mentale gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP), della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG).

I servizi offerti nell’ambito del circuito Onda sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it.