Castiglione della Pescaia celebra la “Giornata mondiale della bicicletta”

Il 3 giugno, grazie alla risoluzione adottata il 12 aprile 2018, è stato dichiarato dall’Onu “Giornata mondiale della bicicletta“, un riconoscimento importante che va ad incidere in senso positivo sui benefici ambientali derivanti dall’uso di questo mezzo di trasporto.

«L’invito per giovedì ad utilizzare per i propri spostamenti la bicicletta – anticipa Elena Nappi, vicesindaco di Castiglione della Pescaia che segue anche le politiche ambientali – è rivolto a tutti: studenti, cittadini, turisti e amministratori locali. Raggiungere le scuole, il posto di lavoro, la propria spiaggia preferita o semplicemente regalarsi una passeggiata immersi nella natura, sarà il modo per essere fra i protagonisti del World bicycle day».

«La mobilità ciclistica – sostiene Nappi – rende città e paesi più tutelati e vivibili, benefici fondamentali in un’epoca in cui si parla tanto di salute e sicurezza, soprattutto in questo periodo con la pandemia da Covid-19 ancora presente su tutto il pianeta. Dobbiamo approfittare della particolarità del momento per cambiare abitudini e le amministrazioni comunali possono fare molto in questa direzione, dove hanno l’obbligo di attuare scelte politiche che possano condurre ad una diminuzione del livello di motorizzazione all’interno del proprio Comune, dando vita a infrastrutture bike friendly, ma soprattutto promuovendo la ciclabilità, una scelta che stiamo portando avanti con la realizzazione di 25 chilometri della Ciclovia Tirrenica che sta prendendo forma e si snoderà da Pian d’Alma a Punta Ala per poi arrivare a Rocchette, attraversare il centro del paese e lasciare Castiglione della Pescaia al confine con Marina di Grosseto».

«Da tempo, questa amministrazione sostiene l’importanza della mobilità lenta come strumento per promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. Le due ruote dolci sono un mezzo polivalente, predisposto a facilitare l’inclusione sociale, a migliorare la sicurezza stradale e integrarla nella pianificazione e nella progettazione infrastrutturale, ma soprattutto a combattere i cambiamenti climatici. La scelta di andare in bicicletta – conclude Elena Nappi – comporta molti vantaggi: migliora la salute, non causa danni all’ambiente ed è economicamente conveniente. Destinare dello spazio stradale a pedoni e ciclisti è sempre più indispensabile e rappresenta un ottimo biglietto da visita per tutto il nostro territorio. Per questo motivo, in qualità di Comune ciclabile, abbiamo aderito all’iniziativa proposta da Fiab».