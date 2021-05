Giornata internazionale dell’ostetricia: un webinar fa il punto della situazione al tempo del covid

Dal 1991 il 5 maggio si celebra la Giornata internazionale dell’ostetricia.

La professione di ostetrica/o in questi anni è stata chiamata a confrontarsi con nuovi scenari di salute e ad affrontare le sfide che ne derivano, in difesa e a tutela delle donne. Anche nella Asl Toscana Sud Est in questi mesi di pandemia l’impegno dei professionisti non si è mai fermato garantendo assistenza e cura.

In occasione della Giornata internazionale dell’ostetricia la Asl Toscana Sud Est ha deciso di dedicare un evento speciale all’esperienza Covid, letta in chiave femminile, con un evento dal titolo: “L’ostetrica/o per la salute della donna nell’epoca del covid-19”.

Saranno approfonditi alcuni aspetti significativi della salute femminile e perinatale, e sarà anche l’occasione per analizzare cosa ha imparato l’Azienda dall’emergenza pandemica per migliorare qualità e sicurezza del Percorso nascita.

Questi temi sono inseriti in un webinar che si terrà il pomeriggio di mercoledì 5 maggio, a partire dalle 14.

La professione ostetrica incontra le donne e le loro famiglie durante alcuni momenti della vita, talvolta i più significativi, capaci di influenzare fortemente l’evoluzione successiva della loro esperienza.

Saranno presenti: il direttore generale della Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso, il direttore sanitario della Asl Toscana Sud Est Simona Dei, il direttore del Dipartimento professioni infermieristiche ed ostetriche Vianella Agostinelli, il direttore del Dipartimento materno infantile Paolo Civitelli, la presidente dell’Opo (Ordine professionale ostetrici) Antonella Cinotti e Patrizia Petruccioli, della direzione Ostetricia aziendale della Asl Toscana Sud Est.

Gli approfondimenti saranno a cura di Danilo Tacconi, direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Donato di Arezzo, che parlerà delle strategie di prevenzione e cura nell’emergenza covid e dell’impatto nella popolazione femminile; di Serena Donati, ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità, che presenterà gli esiti della ricerca sull’impatto dell’infezione su madri e neonati; di Elise Chapin, referente dell’Unicef Italia, che parlerà del ruolo dell’ostetrica nella salvaguardia della salute perinatale al tempo del Covid, con attenzione alla promozione dell’allattamento al seno; di Elisa Bellumori e Alessandra Vita, ostetriche, che parleranno di come cambia il tempo di cura e di relazione negli ospedali e nei consultori dell’Asl Toscana Sud Est.

Per seguire il webinar l’iscrizione è obbligatoria sul portale Sigma formazione.