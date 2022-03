Giornata di sensibilizzazione sui disturbi alimentari: mercatino solidale per il centro di Casa Mora

Il Centro per i disturbi alimentari Casa Mora dell’Azienda Toscana sud est ha organizzato martedì 15 marzo un Open Day nella nuova struttura situata nel comune di Castiglione della Pescaia, in via delle Collacchie, in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto Lilla, dedicata all’informazione e sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare.

Il programma prevede un mercatino solidale, con oggetti realizzati nei laboratori riabilitativi dai ragazzi e ragazze del centro diurno. Verrà proiettata una presentazione relativa al tema e ci saranno degli eventi musicali e delle letture di poesie in collaborazione con i gruppi musicali Acoustic Casa Mora e Sensual Dance e la scrittrice Flavia Musella.

Gli orari di accesso all’evento sono dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per partecipare è necessaria una conferma inviando una e-mail a ailmandorlo@usl9.toscana.it.

Questa iniziativa servirà a raccogliere fondi destinati alle associazioni di volontariato che da questo mese iniziano una collaborazione con il centro di Casa Mora: Auser territoriale Grosseto, il consultorio La Famiglia e il Country Paradise. “Stiamo vivendo un periodo di forte difficoltà per la popolazione giovanile – spiega la dottoressa Margherita Papa, direttore del centro di Casa Mora e direttore dell’Uoc Psicologia, area Grossetana –, la pandemia del Covid-19 ha impattato duramente sulle condizioni psicologiche della popolazione in generale, ma soprattutto dell’infanzia e della adolescenza. I disturbi alimentari esordiscono proprio in queste età ed i primi studi che monitorano l’effetto della pandemia evidenziano come l’età di esordio, se era prima intorno ai 14-15 anni, si è ulteriormente abbassata agli 11-12. Un dato preoccupante che rende sempre più necessario riconoscere ed intervenire subito su queste situazioni. Per questo la Giornata nazionale del 15 marzo, dedicata a sensibilizzare la cittadinanza sui tali patologie, diventa questo anno ancora più importante”.

Per informazioni o richieste di visite al centro di Casa Mora: si può telefonare al numero 0564.486137, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.