“Meet, Test & Treat”: arriva la Giornata di sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili

In occasione della giornata mondiale contro l’AIDS, la Croce Rossa italiana organizza la giornata “Meet, Test & Treat” per la sensibilizzazione e prevenzione contro le malattie sessualmente trasmissibili, patrocinata dal Comune di Grosseto.

Sabato 30 novembre, in piazza Dante Alighieri, dalle 17 alle 23, sarà presente un gazebo in cui sarà possibile avere informazioni utili sulle malattie sessualmente trasmissibili come AIDS, sifilide ma anche HPV e Epatite C, attraverso colloqui con specialisti, materiale illustrativo e tramite strumenti interattivi come video e giochi di ruolo, per avvicinare anche i più giovani alla prevenzione. Sarà inoltre presente in piazza un ambulatorio mobile in cui ci si potrà sottoporre, gratuitamente e in maniera anonima, al test di screening HIV e sifilide.

“Sensibilizzare la popolazione sulle malattie sessualmente trasmissibili, in special modo i giovani e la comunità LGBTQ+, rappresenta una strategia sanitaria fondamentale per combattere comportamenti a rischio e promuovere stili di vita sani e sicuri – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Mirella Milli, assessore al Sociale – . Sebbene la scienza abbia fatto passi da gigante nel limitare gli effetti di malattie potenzialmente mortali come l’HIV, la prevenzione resta l’unico modo efficace per salvaguardare la salute contro i gravissimi pericoli rappresentati da queste patologie. Per alcune malattie come l’Hpv (papilloma virus) è importante ricordare l’importanza del vaccino per entrambi i sessi, gratuito per le ragazze tra gli 11 e i 14 anni e di recente anche per i ragazzi di 12 anni.”

“Proprio verso i giovani è rivolta l’attività della Croce Rossa di Grosseto – afferma Andrea Marchi, delegato attività Giovani del Comitato CRI di Grosseto –. Nel 2019 abbiamo realizzato attività dentro le scuole superiori, attività in piazza e nelle discoteche della provincia. Nel 2018 per la prima volta abbiamo realizzato a Grosseto, con con il patrocinio del Comune di Grosseto, la campagna ‘Meet, Test & Treat’ ideata dal Dott. Barra, fondatore di Villa Maraini a Roma. Per sconfiggere HIV il primo passo fondamentale è sapere il proprio stato di salute e perciò i test rapidi sono uno strumento fondamentale e insostituibile, infatti anche quest’anno saremo nuovamente in piazza per offrire la possibilità a tutti di testarsi.”

La Giornata mondiale contro l’AIDS dal 1988 è celebrata in tutto il mondo il primo dicembre di ogni anno. In Italia sono circa 130.000 i pazienti cronicizzati e, negli ultimi sette anni, il numero di nuove diagnosi è stato stabile con circa 3500 nuovi casi ogni anno, che interessano soprattutto i giovani tra i 25 e i 29 anni e sono causati per la maggior parte da infezioni a trasmissione sessuale, sia da rapporti eterosessuali che omosessuali. La giornata mondiale contro l’AIDS rappresenta, quindi, un’importante occasione per promuovere prevenzione e assistenza, combattere i pregiudizi e sollecitare i governi e la società civile affinché vengano destinate risorse appropriate per la cura e le campagne di informazione.