Torna la Giornata di raccolta del farmaco per le persone bisognose: ecco le farmacie che aderiscono

Da martedì 8 a lunedì 14 febbraio si svolgerà la Giornata di raccolta del farmaco. Nelle farmacie che aderiscono in tutta Italia sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.

E’ un’emergenza che si protrae da anni, aggravata con il Covid: si tratta di persone in condizione di povertà sanitaria che, a causa della crisi economica innescata da quella sanitaria, hanno perso il lavoro, chiuso la propria attività o subito una riduzione del proprio reddito. Chi, poi, era già povero è stato spinto in una condizione di ulteriore marginalità.

I farmaci raccolti saranno consegnati a oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo loro, gratuitamente, cure e medicinali.

A Grosseto e provincia, la raccolta si svolgerà in 16 farmacie. I volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti sabato 12 febbraio, negli altri giorni saranno gli stessi farmacisti a promuovere la raccolta.

I farmaci raccolti sosterranno 11 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi. Durante l’edizione del 2021, sono state raccolte 1466 confezioni di farmaci che hanno aiutato 1900 persone assistite da: Caritas diocesana di Grosseto, Caritas delle parrocchie Addolorata, San Giuseppe, Santa Lucia, Santa Famiglia e Madre Teresa di Calcutta, Cri Comitato di Grosseto, Nomadelfia, Cav – Centro aiuto alla vita, Ceis – Centro di solidarietà di Grosseto Onlus e assocazione Gevocont Ctr Vallerotana.

L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di oltre 17.000 farmacisti, titolari e non che, oltre ad ospitare la Giornata di raccolta del farmaco, la sostengono con erogazioni liberali. Anche quest’anno, l’iniziativa sarà supportata da migliaia di volontari che, se l’evoluzione della pandemia e le norme in vigore lo consentiranno, staranno all’ingresso delle farmacie per invitare i cittadini a donare un farmaco.

E’ possibile acquistare farmaci in una delle seguenti farmacie di Grosseto: Severi, in piazza Dante e via Roma, Billi, Cittadella, Rugginosa, Verde Maremma, Ruggeri (Barbanella), San Giuseppe, Farmacie comunali di via dei Mille, via Inghilterra, via Ecuador (Maremà), via Oberdan, via De Nicola. A Follonica hanno aderito le farmacie San Raffaele, in via Bicocchi, e Salus, in via della Repubblica. A Scarlino Scalo la farmacia Petitto.

Nel 2021 erano 600.000 le persone in Italia che hanno chiesto aiuto agli enti e alle associazioni assistenziali per farsi curare (163.00 in più dell’anno recedente).

Donare una medicina durante la Giornata di raccolta del farmaco è un modo semplice in cui ciascuno può farsi carico di parte delle loro necessità.

Gli organizzatori invitano i cittadini ad andare appositamente in farmacia per donare uno o più farmaci per chi vive in stato di bisogno.