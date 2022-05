“Giornata di promozione della donazione del sangue”: Asl e Finanza uniscono le forze

Si svolgerà martedì 10 maggio, alle 9.30, nella sede della Guardia di Finanza a Grosseto, in piazza del Popolo 2, l’incontro “Giornata di promozione della donazione del sangue” promosso dal centro trasfusionale di Grosseto e dal Comando provinciale del Corpo.

Il programma prevede gli interventi del Comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Grosseto, Col. Cesare Antuofermo, della dott.ssa Silvia Ceretelli, direttrice del centro trasfusionale, della dott.ssa Eva Verapalumbo e del dott. Michele Dentamaro, responsabile dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Inoltre un donatore racconterà la sua esperienza. Invitati i rappresentanti delle associazioni donatrici di sangue Avis, Fratres e Croce Rossa.

In relazione all’iniziativa interistituzionale, il Col. Antuofermo evidenzia che “per la Guardia di Finanza è un piacere ed un onore ospitare questo importantissimo evento per aiutare i più bisognosi. Le Fiamme Gialle vogliono così ancor di più rinsaldare la sinergia istituzionale con l’Asl ed il rapporto con il territorio, aprendo ancora una volta la propria prestigiosa sede a pregevoli ed esemplari iniziative culturali e sociali come quella in argomento”.