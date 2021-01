Fratelli d’Italia celebra la Giornata dell’educazione: “Governo ha rubato la socialità ai giovani”

Si è tenuta questa mattina, nella sala del consiglio comunale di Grosseto, la conferenza stampa con l’onorevole Federico Mollicone, capogruppo in Commissione cultura, istruzione e sport della Camera dei deputati, per presentare le proposte di Fratelli d’Italia in vista della Giornata mondiale dell’educazione, che si celebra in tutto il mondo il 24 gennaio. Con l’onorevole Mollicone, erano presenti il coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, e la neopresidente regionale del dipartimento dipendenze e terzo settore del movimento politico, Simonetta Baccetti.

“Digital divide e diritti digitali” è stato il tema della conferenza stampa, mentre l’educazione digitale contro la dipendenza da internet e lo sport come forma di educazione sono stati gli altri argomenti trattati.

L’onorevole Federico Mollicone è partito dalle proposte fatte da Fratelli d’Italia in parlamento su questi importanti e delicati temi. “Sono particolarmente felice – ha dichiarato l’onorevole – di essere stato invitato a Grosseto per parlare e illustrare le nostre proposte alla vigilia di questo importante appuntamento che si celebra in tutto il mondo“.

“Con gran parte delle scuole chiuse per la pandemia da Covid-19 e con i centri sportivi, anch’essi chiusi, abbiamo tolto la socialità, e di fatto negato ai nostri ragazzi, lo stare assieme – ha sottolineato Mollicone -. Noi come Fratelli d’Italia abbiamo fatto diverse proposte al ministro Azzolina, come quella di far cessare la Dad e ripristinare le lezioni in presenza. Da uno studio effettuato, infatti, circa uno studente su quattro ha difficoltà a seguire le lezioni e per questo, ma anche per altri tantissimi motivi, non ultimo quello di sentirsi non socializzato e integrato con gli altri, c’è bisogno di cambiare al più presto rotta sotto tale aspetto. L’educazione dei nostri ragazzi è di fondamentale importanza e la Giornata dell’educazione che si celebra nel mondo sta a rappresentare l’attenzione che c’è verso questo importante aspetto della vita sociale dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze”.

“La socialità, lo stare assieme, il linguaggio non solo vocale, ma visivo, e soprattutto del corpo – ha proseguito l’onorevole –, rappresenta un modo essenziale per la crescita e l’educazione dei nostri ragazzi. Quindi occorre quanto prima riaprire i cinema, i teatri, i centri sportivi, e quant’altro, per iniziare pian, piano a riportare verso la socializzazione i nostri giovani”.

“E’ importante il ruolo che riveste lo sport nell’educazione delle persone – ha affermato Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e assessore allo sport del Comune di Grosseto –. Come amministrazione comunale, alcuni mesi fa e in piena pandemia, abbiamo fatto un’iniziativa, che abbiamo denominato ‘All’aria aperta’, che ha avuto molto successo e ha coinvolto oltre 600 bambini e bambine del nostro comune, che hanno potuto stare insieme all’aperto e in sicurezza, così da fare attività sportiva e socializzazione. Un’esperienza che sicuramente riproporremo a breve. I valori dello sport sono fondamentali per la crescita di qualsiasi individuo e a maggior ragione per i nostri bambini e per i ragazzi. Importante quindi, è il connubio tra sport e educazione”.

“L’educazione è importante per i nostri ragazzi e gli studenti – ha aggiunto Simonetta Baccetti -. Parlare di educazione contro ogni tipo di dipendenza, e in modo particolare quella da internet, è assolutamente fondamentale, considerati i dati statistici sempre più allarmanti riferiti a quanto il web possa influenzare, anche in negativo, i nostro ragazzi“.