Giornata delle famiglie al museo: un mercato medievale in piazza Baccarini

Per la Giornata nazionale delle famiglie al museo 2019 “[email protected]”, il Museo archeologico e d’Arte della Maremma invita i cittadini in piazza Baccarini per vivere l’atmosfera di un mercato medievale. Archeòtipo srl e Arké Archeologia sperimentale ricostruiranno, mediante l’utilizzo della living history, alcune delle attività artigianali che caratterizzavano le città medievali del XIV secolo.

I visitatori potranno quindi scoprire le bevande e i gli alimenti del banco di un pizzicagnolo, toccare con mano le stoffe di un sarto medievale, vedere all’opera un calzolaio, esplorare il banco di un cambiatore, toccare e scegliere i grani del biadaiolo, nonché esplorare la postazione dedicata ai medicamenti al femminile. Appuntamento – domenica 13 ottobre – al Maam e in piazza Baccarini a partire dalle 14.30. A seguire, in tre fasce orarie diverse, i laboratori per i bambini a tema.

L’ingresso al Museo – per la giornata di domenica 13 ottobre (a partire dalle 14.30) – è gratuito e il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Luca Agresti invitano tutti a non perdere l’occasione di partecipare a questa doppia iniziativa che animerà il centro storico.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 0564.488752.

Per informazioni, è possibile consultare il sito internet http://maam.comune.grosseto.it o la pagina Facebook https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma.

Informazioni sulla Giornata nazionale delle Famiglie al Museo: https://www.famigliealmuseo.it/.